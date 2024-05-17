Btp Genel Başkanı Baş: "Türkiye, İsrail İle İlişkilerinden Her Zaman Zarar Gördü"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında İsrail ile ilgili yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Baş, "İsrail ile 23 yıldan beri bizim bir dargın bir barışık diyaloğumuz ilişkimiz var ama bu ilişkiler neticesinde İsrail'in toprakları hep genişledi. İsrail'in istedikleri hep oldu, Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da Müslümanlar Filistinliler hep katledildi. Türkiye, İsrail ile ilişkilerinden her zaman zara

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında İsrail ile ilgili yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Baş, "İsrail ile 23 yıldan beri bizim bir dargın bir barışık diyaloğumuz ilişkimiz var ama bu ilişkiler neticesinde İsrail'in toprakları hep genişledi. İsrail'in istedikleri hep oldu, Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da Müslümanlar Filistinliler hep katledildi. Türkiye, İsrail ile ilişkilerinden her zaman zarar gördü" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?” sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın teşhisinin doğruluğuna vurgu yapan BTP lideri, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNDEN HER ZAMAN ZARAR GÖRDÜ

“Bunu söyleyen Erdoğan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin -ki nedir Büyük Orta Doğu Projesi; İsrail'in topraklarının Anadolu'ya kadar genişlemesi projesi - eş başkanı olarak mı söylüyor, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak mı söylüyor? Şimdi asıl soru bu. Bundan daha bir yıl önce New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarında el ele sıkışıp, ‘Kravatlarımız bile aynı, seninle çok güzel bir gelecek oluşturacağız’ dediği Netanyahu'ya bunu söyleyen Erdoğan olarak mı söylüyor, yoksa ‘Netenyahu katil’ diyen Erdoğan olarak mı söylüyor? Bakın teşhisler güzel, Erdoğan bunları kaçırmıyor. Erdoğan bunları biliyor, bunun da farkındayız ama bu sorunlara karşı tedavi Erdoğan'ın tedavisi değil. Çünkü İsrail ile 23 yıldan beri bizim bir dargın bir barışık diyaloğumuz ilişkimiz var ama bu ilişkiler neticesinde İsrail'in toprakları hep genişledi. İsrail'in istedikleri hep oldu, Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da Müslümanlar Filistinliler hep katledildi. Türkiye, İsrail ile ilişkilerinden her zaman zarar gördü, Ortadoğu bu ilişkilerden zarar gördü.

Şimdi Erdoğan, ‘Bunu görmeyecek kadar kör müsünüz’ diyor. Ben de kendisine sorayım; Lübnan'ın ve Hizbullah'ın İsrail için çok büyük bir tehdit arz ettiğini bütün dünya biliyor. Bunların arkasındaki en büyük güç olan Suriye'ydi, Esad'dı. Esad zayıflatıldığı anda, Suriye dağıtıldığında ve Suriye'nin insanları sığınmacı olarak Anadolu'ya doldurulduğunda, bunun İsrail'in genişlemeci politikasına hizmet edeceğini görmeyecek kadar kör müydü Erdoğan? Libya'da Kaddafi görevden indirildiğinde, O’na karşı isyanlar başlatıldığında bunun İsrail'in genişleme politikasına hizmet ettiğini görmeyecek kadar kör müydü Erdoğan? Irak karıştırıldığında, milyonlarca insan öldürüldüğünde, Amerika Irak'ı işgal ettiğinde bunun altında yatan sebebin İsrail'in genişlemeci politikasına bir hizmet olduğunu Erdoğan görmeyecek kadar kör müydü?

“BIRAK BUNLARI GÖRMEMEYİ, ERDOĞAN BUNLARA HİZMET ETTİ”

Bırak kör olmayı, bırak bunları görmemeyi, Erdoğan bunlara hizmet etti. Erdoğan Irak'ın işgal edilmesine onay verdi. Erdoğan Suriye'nin karıştırılmasını istedi. Suriye'den sığınmacıları Erdoğan bizim topraklarımıza doldurdu. Libya'dan Kaddafi'nin indirilmesini Erdoğan istedi. Şimdi soruyorsun ‘İsrail'in Gazze ile durmayacağını görmeyecek kadar kör müsünüz’ diye… Biz kör değiliz efendim ama acaba siz kör müsünüz? Bu soruyu sormak lazım. Bu sorunun cevabı aslında Erdoğan'ın verebileceği bir cevap. Bütün gizem, bütün sır o cevapta gizli. Kör müydü, değil miydi? Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı? Erdoğan bir çok sorunu doğru teşhis edebilen bir insan, ama bu sorunları çözmek için tedavi yapan değil bu sorunları körükleyen, sorunun bir parçası, bunu da söylemek lazım”

Anka Haber Ajansı