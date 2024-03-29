Btp İbb Adayı Erdoğanyılmaz: "Uluslararası Konferanslarda Ödüller Almış Bir Araştırmacıyım"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, siyasi tartışmaların bırakılıp bilim ve teknoloji ile ülkenin nasıl kalkındırılması gerektiğine odaklanılmasının önemini vurguladı. Yapay zeka devriminden ve bu alandaki projelerinden bahseden Erdoğanyılmaz, "Ben 25 yaşında akademik hayatımın başındayım ama uluslararası konferanslarda ödüller almış bir araştırmacıyım" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, siyasi tartışmaların bırakılıp bilim ve teknoloji ile ülkenin nasıl kalkındırılması gerektiğine odaklanılmasının önemini vurguladı. Yapay zeka devriminden ve bu alandaki projelerinden bahseden Erdoğanyılmaz, "Ben 25 yaşında akademik hayatımın başındayım ama uluslararası konferanslarda ödüller almış bir araştırmacıyım" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, gazeteci Özlem Gürses’in Youtube kanalına konuk oldu.

BTP adayının bilimsel konuşmalarından yola çıkan Özlem Gürses, kuantum fizikçisi Kaku’nun “Gelecekte internet olmayacak, brainet olacak yani sadece düşünce gücü ile birbirimizle bağ kurabileceğimiz yeni dünyalar kurulacak” sözlerini hatırlattı.

Cihan Erdoğanyılmaz, kendisinin bu alanda ödülleri olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu konuda benim de çok önemli araştırmalarım var. İnsan bilgisayar ara yüzleri teknolojisinde Tübitak’tan aldığım bir ödül var. Bizim diğer siyasetçilerden farkımız bu. Onlar masabaşında danışmanları ile karar veriyorlar. Biz bu projeleri, yapay zeka devrimini bizzat uygulayan insanlarız. Ben 25 yaşında akademik hayatımın başındayım ama uluslararası konferanslarda ödüller almış bir araştırmacıyım. Cihan Erdoğanyılmaz gibi Türkiye’de bir sürü genç var.”

BTP İBB adayı Cihan Erdoğanyılmaz’ın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

"BEN DE YURT DIŞINA GİDEBİLİRDİM AMA VERDİĞİM SÖZLER VARDI. ATATÜRK’E VERDİĞİMİZ BİR SÖZ VAR"

"Benim birçok arkadaşım yurt dışına gitti. Ben de yurt dışına gidebilirdim ama verdiğim sözler vardı. Atatürk’e verdiğimiz bir söz var. Ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş "siz umut olacaksınız" demişti, O’na verdiğimiz bir söz var. Bunlarla beraber yurt dışına giden arkadaşlarıma verdiğim bir söz var. "Tekrar dönebileceğiniz bir ülke inşa edeceğiz" demiştim. Bu verdiğim sözleri tutmak için bugün hala bu topraklarda çalışmalarıma devam ediyorum.

"ÜLKEYİ KARANLIĞA GÖMEN İKTİDAR VE MUHALEFETTEN KURTULMA ZAMANI"

Bağımsız Türkiye Partisi’nin içinde benim gibi çok sayıda vatansever genç arkadaşım var. Biz artık ülkeyi karanlığa gömen iktidar ve ana muhalefet zihniyetinden Türkiye’nin uzaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Artık polemikleri konuşmayalım. Siyasi tartışmaları konuşmayalım. Bilim ve teknoloji ile Atatürk’ün öğretisi ile Cumhuriyetimizi nasıl kalkındırabiliriz, gerçek gündemleri konuşalım.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN NEDEN BATTIĞINI UNUTMAYALIM"

Dünya’da şu an 1 trilyon dolara ulaşan bir yapay zeka pazarı var. Ve biz bu yapay zeka devriminin seyircisi konumundayız. Osmanlı İmparatorluğu endüstri devrimini kaçırdığı için çöküşe uğradı. Biz bugün yine bir devrimi kaçıyoruz. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de İstanbul’u yapay zeka devriminin merkezi haline getirmek. Kendi yapay zeka modellerimizi, kendi veri merkezlerimizi üretmeliyiz. Bunun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ile yapılabileceğine dair çok ciddi fizibilite çalışmalarımız var.

"İSTANBUL’DA TARIMSAL ÜRETİMİNİ 40 KAT ARTIRACAK AKILLI TARIM UYGULAMALARINA DAİR ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Biz İstanbul’un bütçesinin yüzde 1.2’si ile yüzde 3.6’sı arasında bir oranla trafiği en az yüzde 25 oranda hızlandırabilecek yapay zeka tabanlı bir trafik yönetim sistemi, onbinlerce insanımızın hayatını kurtarabilecek akıllı afet yönetim sistemi, İBB’nin bütçesinin yüzde 3’ü ile 600 bin hanenin yenilebilir enerji kaynakları ile elektrik faturalarının yüzde 20 oranında düşürebilecek yenilenebilir enerji politikası, İstanbul’da tarımsal üretimini 40 kat artıracak akıllı tarım uygulamalarına dair çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızdan medyanın en çok gösterdiği adaylara değil de projesi olan ve gerçekten çözümü olan, bilim-teknoloji ile yaklaşan adaylara destek vermelerini tavsiye ediyorum."

Anka Haber Ajansı