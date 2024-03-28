Btp İbb Başkan Adayı Erdoğanyılmaz: “Bağımsız Türkiye Partisi Bu Seçimlerde Çığ Gibi Büyüdü”

Btp İbb Başkan Adayı Erdoğanyılmaz: “Bağımsız Türkiye Partisi Bu Seçimlerde Çığ Gibi Büyüdü”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, “Bağımsız Türkiye Partisi bu seçimlerde çığ gibi büyüdü. Gençlik Kolları’na ve AR-GE merkezimize çok sayıda başvuru oldu. Halk artık iktidarın da muhalefetin de kendisini temsil etmediğini çok iyi biliyor ve BTP'nin ortaya koyduğu projelere, çözüm önerilerine, siyasi polemiklerle değil, insan, bilim ve teknoloji odaklı ürettiğimiz çözümlerin değerinin farkında” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, “Bağımsız Türkiye Partisi bu seçimlerde çığ gibi büyüdü. Gençlik Kolları’na ve AR-GE merkezimize çok sayıda başvuru oldu. Halk artık iktidarın da muhalefetin de kendisini temsil etmediğini çok iyi biliyor ve BTP'nin ortaya koyduğu projelere, çözüm önerilerine, siyasi polemiklerle değil, insan, bilim ve teknoloji odaklı ürettiğimiz çözümlerin değerinin farkında” dedi.

BTP'nin İBB Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, seçim çalışmaları kapsamında dün Zeytinburnu’nda açılan standı ziyaret etti. BTP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Seher Toraman ile burada kısa bir açıklama yapan Erdoğanyılmaz, şunları söyledi:

“Zeytinburnu standına her zaman olduğu gibi gençlerin ilgisi çok yoğundu. Hem Seher Başkan'a hem Zeytinburnu teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyondu. Bağımsız Türkiye Partisi bu seçimlerde çığ gibi büyüdü. Gençlik kollarına ve AR-GE merkezimize çok sayıda başvuru oldu. Bu stantta da çok sayıda gençle iletişime geçtik. Halk artık iktidarın da muhalefetin de kendisini temsil etmediğini çok iyi biliyor ve BTP'nin ortaya koyduğu projelere, çözüm önerilerine, siyasi polemiklerle değil, insan, bilim ve teknoloji odaklı ürettiğimiz çözümlerin değerinin farkında. Bu bizi çok mutlu etti.”

BTP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Seher Toraman da “Gerçekten halkta bir kırılma oluşmuş, bunu biz sahada da görüyoruz. Sadece gençler değil, her yaş grubunda bir kırılma var. Çok yakın zamanda bu fikir iktidar olacak ben bunu görüyorum, onun müjdesini buradan vermek istiyorum. Hiç kimse şüphe etmesin, bu fikir çok yakında iktidar olacak” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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