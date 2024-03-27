Btp İbb Başkan Adayı Erdoğanyılmaz: "Ciddi Bir Endüstri Devrimini İstanbul'da Başlatacağız"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, katıldığı bir programda İstanbul’u yapay zeka devriminin gözbebeği yapmak için yola çıktıklarını aktararak, “Ciddi bir endüstri devrimini aslında İstanbul'da başlatmış olacağız. İstanbul ve ülkemizin bilim ve teknolojiye yatırım yaparak kurtulacağını, bilim ve teknolojiye yatırım yapmamanın bilim ve teknolojiye yatırım yapmaktan daha maliyetli olduğunu hep söylüyoruz” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, katıldığı bir programda İstanbul’u yapay zeka devriminin gözbebeği yapmak için yola çıktıklarını aktararak, “Ciddi bir endüstri devrimini aslında İstanbul'da başlatmış olacağız. İstanbul ve ülkemizin bilim ve teknolojiye yatırım yaparak kurtulacağını, bilim ve teknolojiye yatırım yapmamanın bilim ve teknolojiye yatırım yapmaktan daha maliyetli olduğunu hep söylüyoruz” dedi.

BTP İBB Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz, Babala TV’de İstanbul'un geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul’u yapay zeka devriminin gözbebeği yapmak için yola çıktıklarını vurgulayan BTP’li Erdoğanyılmaz, Barcelona’nın bu konuda attığı adımlardan örnekler verdi. Erdoğanyılmaz, şunları söyledi:

“Biz İstanbul'da kuracağımız dijital ikiz sisteminin, oluşturacağımız akıllı şehir konseptinin hayata geçirilmesiyle beraber büyük avantajlar elde edeceğiz. Dünyadaki örnekleri incelediğiniz zaman şunu görüyorsunuz; mesela Barcelona Belediye Başkanı Xavier Trias, inovatif bir belediye başkan adayı, Barcelona'da bu şekilde veri yönetişim ağı kurdu, akıllı şehir konseptlerini hayata geçirdi. Böyle şehirlerde veri toplandığı için ciddi veri havuzu olduğu için birçok yapay zeka şirketi geliyor ve burada çalışmak istiyor. Biz bu sayede, ben seçildiğim zaman İstanbul'da Chatham House'a gidip kredi talep etmeyeceğim, yani borç talep etmeyeceğim, kendi üniversiteme gideceğim ve ‘Arkadaşlar başlıyoruz’ diyeceğim, kendi bilim insanlarımızla kendi gençlerimizle, bu topraklar için projeleri olan hayalleri olan gençlerle bu projeleri gerçekleştireceğiz. Kendi bilim insanlarımızla kendi sanayimiz endüstrimizle bu projeleri gerçekleştireceğiz. Bu sayede İstanbul’da çok ciddi bir devinim meydana gelecek. Şehrin bütün unsurlarından veri toplayacağımızdan bahsettim, şehrin sanal bir görüntüsünü oluşturacağımızdan bahsettim. Burada ciddi veri akışı olacak ve veriyi kontrol etmek için de veri merkezleri kuracağız. Veri merkezlerinde demokrasi projemizin temel basamağı olan dil modelleri geliştireceğiz. Bu dil modelleri sayesinde ciddi start-up kurulumu göreceksiniz, ciddi bir endüstri devrimini aslında İstanbul'da başlatmış olacağız.”

“YAPAY ZEKA İLE GENÇLERE İŞ İMKANLARI DOĞACAK”

Şehirde oluşturulacak bu ekonomik büyüklükle gençlerimizin rahatlıkla istihdam imkanına sahip olabileceği, onları bir bursa muhtaç edip burs almalarını sağlamak değil de onların rahatlıkla onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir geçim standardına sahip olabileceği bilimsel teknolojik ve ekonomik bir devrim meydana getireceğiz.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN YAPAY ZEKA DEVRİMİNİ YAKALAMASI İÇİN ÇOK CİDDİ BİR FIRSAT”

Şehrin akıllı hale getirilmesi, dijital hale getirilmesi projesini eğer kendi teknolojinizle yapmak isterseniz, kendi sensör kartlarınızı üretmek isterseniz, kendi yapay zeka algoritmalarınızı üretmek isterseniz, İstanbul'u çok kısa bir süre içerisinde teknoloji devriminin sadece seyircisi konumunda bir şehir olmaktan çıkıp, bunu üreten ve bunu inşa eden bir şehir olarak göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yapay zeka devrimini yakalaması için çok ciddi bir fırsat olacak bu. Gençlerimizin rahatlıkla kendi projelerini üretebilecekleri, şehirde oluşacak veri ağını kontrol edebilecekleri, yapay zeka devriminin gözbebeği bir İstanbul haline getirmek istiyoruz İstanbul'u. İstanbul ve ülkemizin bilim ve teknolojiye yatırım yaparak kurtulacağını, bilim ve teknolojiye yatırım yapmamanın bilim ve teknolojiye yatırım yapmaktan daha maliyetli olduğunu hep söylüyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELENİN ANAHTARI DİJİTAL İKİZ SİSTEMİ

İstanbul'da dijital ikiz sisteminin trafikten sağladığı ekonomik tasarrufla, akıllı aydınlatma sistemlerinden sağladığı tasarrufla, öngörücü sistemlerle altyapıda sağladığı tasarruflarla önemli ölçüde elektrik faturasının düştüğü, tarımsal üretim sayesinde besin fiyatlarının önemli ölçüde düştüğü, enflasyonla mücadele edebilen bir İstanbul oluşturmuş olacağız. Bunu da bir tek bilim-teknolojiyle, Milli Ekonomi Modeli’yle, Atatürk'ün öğretisiyle yapabiliriz.“





Anka Haber Ajansı