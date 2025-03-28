Btp'den Chp’nin Maltepe Mitingine Katılma Kararı

Btp'den Chp’nin Maltepe Mitingine Katılma Kararı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP’nin 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de düzenleyeceği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingine destek kararı aldı. BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

(İSTANBUL)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP’nin 29 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de düzenleyeceği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" mitingine destek kararı aldı. BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

CHP, 29 Mart'ta İstanbul Maltepe Meydanı'nda "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla büyük bir miting düzenliyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) CHP’nin düzenleyeceği mitinge destek kararı aldı. BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına Maltepe’de düzenlenen büyük mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

Hüseyin Baş’tan Özgür Özel’e destek ziyareti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Anka Haber Ajansı

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