Buca Belediye Başkanı Kılıç, Chp Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Başkan Kılıç, Buca’da hayata geçirilen projelerle ilgili Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verirken, “Yarının Bucası” hedefleri doğrultusunda yapacakları çalışmaları anlattı.

Önceki gün Ankara’ya giden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın annesinin cenazesine katılmasının hemen ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Buca’da yaptıkları çalışmalar ile ilgili Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi veren Kılıç, “Yarının Bucası” için hiç durmadan çalıştıklarını ifade etti. Görüşme sonrası Başkan Kılıç şu sözlerle bir fotoğraf paylaştı:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek; çalışmalarımızı ve ‘Yarının Bucası’nı anlattım”

Anka Haber Ajansı