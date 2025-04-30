Buca’da Üçüncü Kent Lokantası Açıldı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Kent Lokantası’nın üçüncüsünü Dokuz Eylül Üniversitesi karşısında hizmete açtı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Biz iktidarla mücadele ederken diğer taraftan yerel yönetimlerimiz üretecek. Kent Lokantaları, kreşler açacak. Halkın o derin yoksulluğuna derman olmaya çalışacak" dedi.

Buca Belediyesi, ilçedeki üçüncü Kent Lokantası’nı açtı. Daha çok üniversite öğrencilerine hizmet verebilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hemen karşısında bulunan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin zemin katında hizmete giren Kent Lokantası’nda da 4 çeşit yemekten oluşan menü 50 liradan vatandaşlara sunuluyor.

Kent Lokantası'nın açılışı için düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan: "Zor günlerden geçiyoruz"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Zor günlerden geçiyoruz, hepiniz farkındasınız. Biz bugün burada Kent Lokantası açıyoruz. İstanbul'da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor. Dün bir siyasi parti genel başkanı duruşması vardı; Ümit Özdağ. Silivri Cezaevi'ne gittiğimizde artık sadece Ekrem Başkanı değil, farklı siyasi görüşlerde, farklı siyasi düşüncelerde tutuklu tutsak belediye başkanlarımız, siyasi parti genel başkanları, hukukçular artık Silivri zindanları geçmişte Ergenekon, Balyoz'da olduğu gibi artık bir hukuksuzluğun somutlaştığı yer oldu. Bir gençlik kolu başkanı hakkında niye soruşturma açılır. Niye adli kontrolle serbest bırakılır, niye yargılanır? Bugün İzmir'de yine sabah operasyonuyla uyandık. 60 kişiyle ilgili, öğrenciler, sendikacılar var içinde. İktidar artık sadece varlığını sürdürebilmek, koruyabilmek için, kendi iktidarını koruyabilmek için adım atıyor. Normalde siyasi partiler ne yaparlar? Vatandaşa vaatte bulunurlar. Belki "ekonomiyi şöyle yapacağım, dış politikayı böyle yapacağım, sağlık, eğitim..." Artık bunu söyleyecek sözleri kalmamış, yorulmuş, tükenmiş bir iktidar. Sadece bir mıntıka temizliği yaparak, önünde kendisine engel olabilecek siyasi parti genel başkanlarını, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine atarak varlığını, iktidarını korumaya çalışıyor" diye konuştu.

"Biz iktidarlarla mücadele ederken diğer taraftan yerel yönetimlerimiz üretecek"

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 18 kişinin tutuklandığını belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Tamamen hukuksuz. 30 yıla varan bir hukuk geçmişim var. Hayatımda görmediğim delili olamayan, anlatılamayan, toplumu ikna edemeyen bir süreç yaşıyoruz. Hukuki süreç yaşıyoruz. Ama bir taraftan da derin bir yoksulluk var ülkede. Bu yoksulluğun konuşulmasını istemeseler de daha önce de hiç yaşamadığımız bir yoksulluk var. Bu ülke Kurtuluş Savaşı yıllarını yaşadı. Soğuk savaş yıllarını yaşadı. Petrol krizlerini yaşadı. 1970'lerde petrol krizlerini, 12 Eylül darbesini yaşadı. Gerçekten insanlar yoksulluk çekti, sefalet çekti ama açlıktan intihar eden insan hiç Cumhuriyet tarihinde bu iktidara kadar olmadı. Samsun'da bir vatandaş eline "iş, aş" yazıp intihar etti, hayatına son verdi. Yine Hatay'da bir vatandaş valiliğin önünde üzerine benzin döktü, kendisini yaktı. Atanamayan öğretmenler hayatına son veren, Urfa'da bir genç arkadaşları anlatıyor, bir montu vardı, o montla başladı, o montla bitirdi okulu. Tek hayali okulunu bitirip başarılı olup atanmak. Ama bu sistemde AKP'de tanıdığınız, güçlü bir tanıdığınız yoksa devlet memuru olmanız da mümkün değil. Bu koşullar içinde bizim yerel yönetimlerimiz üretmeye çalışıyorlar. Bu derin yoksulluğa bir nebze olsun belki çare olabilecek, bir tas çorba birkaç kap yemek yiyebileceği bu Kent Lokantaları sosyal belediyecilik onun için çok kıymetli. Biz iktidarla mücadele ederken, diğer taraftan yerel yönetimlerimiz üretecek. Kent Lokantaları, kreşler açacak. Halkın o derin yoksulluğuna derman olmaya çalışacak. Biz ancak üreterek var olabilir. Bilgi ve üretkenlik temelinde siyaset yapacağız."

Aslanoğlu: "Kör olmayın da görün bizi"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bir yıl gibi sürede Buca'da üçüncü Kent Lokantası'nın açıldığını belirterek, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bir yıl içinde birçok çalışmaya imza attığını söyledi.

Aslanaoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerin yanında, kadınların yanında sürekli Bucalıların içinde her gün sabah yürürken görüyoruz, koşarken görüyoruz. Gurur duyuyoruz belediye başkanımızla. Buca kıymetli, Buca İzmir'in büyüyen, gelişen değerlenen kıymetli bir bölgesi. Burada bu yapılaşmaların düzen içerisinde olmasını sağlayacak bir belediye başkanımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Bu alanda bilgi birikimi olan bir belediye başkanımızla birlikteyiz. Bugün bir açılıştayız. Dün bir açılıştaydık. Pazartesi açılıştaydık. Geçen hafta açılıştaydık. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Hükümet temsilcileri her gün televizyonlara çıkarak diyorlar ki; "çivi üstüne çivi çakılmıyor, İzmir'de hiçbir yatırım yapılmıyor'. Bu yatırımları görmek istemeyenlere diyoruz ki kör olmayın da görün bizi. Kent Lokantaları gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun tüm Türkiye'ye armağan ettiği projelerden biriydi. Ülkenin bu kadar zorluk yaşadığı dönem Kent Lokantalarının bu kadar ilgiyle karşılanması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze olsun destek olabilen çok önemli dayanışma projelerinden biri. Bugün üçüncüsü açılıyor. Üçüncü Kent Lokantası Buca'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Duman: "Öğrenci arkadaşlarımıza bizim sosyal belediyecilikteki pozitif ayrımcılığımız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da Buca'ya hizmet için yola çıkarken, halkçı, sosyal bir belediyecilik yapacaklarının sözünü verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen bir yıl süreçte de adımlarımızı halkın çıkarları ve beklentilerini gözeterek belirledik ve o şekilde de yol almaya devam ettik ve bunların arasında da en önemlisi Kent Lokantalarıydı. Kent Lokantalarının bugün üçüncü şubesinin açılışı için burada hep birlikte bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başlattığı tüm Türkiye'de de yayılan ve vatandaşlarımızın bu zorlu ekonomik süreçte derin yoksulluk altındaki uygun fiyatlarıyla vatandaşa hizmet veren Kent Lokantaları kimsenin karşılık bulmuştur. Bizler de Buca'mızda Buca Belediyesi olarak daha önce iki tane kent hizmete açmıştık. Bugün de üçüncüsünü burada Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde açıyoruz. Neden burada çünkü burası uzun yıllardır Buca'daki öğrencilere ve genç arkadaşlarımıza hizmet veren bir tesis hizmet veren bir bina burada öğrenci kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmak için onların yaşam alanı ve hizmet aldıkları tesisi tercih ettik bu da burada öğrenci kardeşlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza bizim sosyal belediyecilikteki pozitif ayrımcılığımız olmuş olsun.

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullar ışığında Kent Lokantaları, dayanışmanın sembolü haline geldi. Buca Belediyesi olarak da biz daha önce açtığımız Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Kent Lokantamızda bugüne kadar 125 bin vatandaşımıza faydalandırmışız, imkan sağlamışız eylül ayında da Gediz ek hizmet binamızda hizmete açtığımız ikinci Kent Lokantamızda 36 bin 750 kişi faydalanmış. Her iki kent lokantamızda toplamda 161 bin 750 vatandaşımız hizmet görmüş. Kent lokantalarımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da faydalanabilmesi için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla askıda yemek uygulamasına başladık ve burada Buca'daki hayırsever vatandaşlarla destek ihtiyacı olan vatandaşlar arasında veren elin alan eli görmediği bir yöntemle hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bir araya Kent Lokantalarımızın masalarına, sofralarında bir araya getirmiş oluruz. Ve bu da Buca'da dayanışmanın en büyük örneği oldu sembolü oldu ve Buca" da bir yıl içerisinde dayanışma ruhu artarak pekişerek devam ediyor. Sadece Kent Lokantasında değil, birçok alanda bizim dayanışmamız ve Buca'daki bu dayanışma örneği ön plana çıkmış oluyor. Bugüne kadar Kent Lokantalarımıza bağışlanan yemek sayısı 27 bin 397, 17 bin 540'ta ihtiyaç sahibi vatandaşımız askıda yemek kampanyasından faydalandı. Kent Lokantasında çıkan yemeklerin malzemelerinde de 66 dönümlük tarlamızda ürettiğimiz sebzelerle ve buğdayla onları organik, temiz bir şekilde kendi sofralarımıza gelirken Kent Lokantası sofralarımıza getiriyoruz ve ayrıca Kent Lokantasının ihtiyacının dışında olan ürettiğimiz ürünleri de sosyal destek olarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca söğüt mevkiinde kurduğumuz iki bin metrekare alanlı son teknolojiyle kullandığımız bir seramız var. 13 dönümlük tesis içerisinde orada da birçok ürünümüzü yetiştirdik ve aynı yöntemle de yine belediye lokantasının ihtiyacının dışında kalanları gerek ihtiyacına göre takas yaptık gerek sosyal destek olarak vatadaşlarımızın evlerine ulaştırdık. Böylece maliyetlerimizi azaltırken, sürdürülebilir tarımı da desteklemiş oluyoruz.

"Kent Lokantası'na olan talep halkın gerçek gündemini tüm Türkiye'ye göstermiştir"

Birilerinin küçümsediği Kent Lokantası'na olan talep halkın gerçek gündemini tüm Türkiye'ye göstermiştir. Elbette böyle ihtiyaçların, sıkıntıların varlığından hiç memnun değiliz. Ancak ekonomik kriz döneminde derin yoksullukla mücadele ederken hemşehrilerimize, öğrencilerimize umut olabilmek, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmek bizler için mutluluk kaynağı. Türkiye genelindeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurdun geneline yaydığı Kent Lokantaları, kent yoksulluğuna karşı atılmış en büyük adımdır, en büyük projedir."

Konuşmaların ardından Kent Lokantası kurdele kesimiyle açıldı.

Anka Haber Ajansı