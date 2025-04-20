Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Eleştiri: "Siyasi Tutukluluk Hiç Olmamalı"

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” dedi.

(ANKARA) - Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” dedi.

22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TV 100’de yayımlanan "Talat Atilla ile Pazar Siyaseti" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline "hayret ettiğini" söyleyen Arınç, "İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakkın, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir" dedi.

Arınç ayrıca İmamoğlu’un ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasını da eleştirerek "Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını TBMM'de okutmasına ilişkin de Arınç, "Okunmuştur, iş bitmiştir. Bundan sonra gereği yapılmalıdır" dedi.

"O kadronun başındaki insana cuntacı demek adeta iftira niteliğinde bir suçlamadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yönelik cunta benzetmesi sorulan Arınç şunları söyledi:

"Konuşulan söz, davranış, kullanılan kelimeler fevkalade yanlış. Özgür Özel bunları konuşmamalı. Bunlarla AK Parti’yi ve Sayın Cumhurbaşkanını itham etmemeli. Bunların karşılığı yok. Ben ondan daha tecrübeli bir siyasetçiyim. Biz zamanında çok çektik, çok çile gördük. Cunta askeri bir terimdir. Biz cuntaların bizi yargılamalarıyla sınandık. Biz cuntaların bizi sınamaları ile çok uğraştık, cuntanın mağduruyuz. Ve hepsinden başarı ile çıktık. Sivil idareye karşı, halkın oylarıyla iktidara gelmiş ve 22 seneden beri iktidarını sürdüren bir kadroya ve o kadronun başındaki insana cuntacı demek adeta iftira niteliğinde bir suçlamadır.

"Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Herkesin buna dikkat etmesi lazım"

Sanıyorum onu böyle sert söylemlere iten şey, ne kadar sert olursa olursa olsun, zemini olmayan bir konuşmanın ancak kendilerine zararı olur. Farklı gündemlerle oluşan durumlarda infial sebebiyle bu ifadeleri kullanmamalı. Sayın İmamoğlu’nun babasının bedduasını duyunca kulaklarıma inanamadım. Yaşını başını almış bir adam, hiç yakıştıramadım. Sayın Erbakan’ın partisi kapatıldı, kendisi bu süreçte bizleri uyardı, kitleyi tepkiye sevk etmedi. İnfial yaratmadı. Sayın Erdoğan, Erbakan ve ben tutuksuz yargılandım. Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Herkesin buna dikkat etmesi lazım."

Anka Haber Ajansı