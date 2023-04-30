Bülent Tezcan: “15 Mayıs Sabahı Bütün Mutfaklarda Kuru Soğan Hesabı Yapmadan Güzel Yemekler Pişebilsin”

Bülent Tezcan: “15 Mayıs Sabahı Bütün Mutfaklarda Kuru Soğan Hesabı Yapmadan Güzel Yemekler Pişebilsin”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın’da katıldığı Gastronomi Festivali’nde, “15 Mayıs sabahı Türkiye’de bütün mutfaklarda, bütün tencerelerde kuru soğan hesabı yapmadan, et hesabı yapmadan, yağ hesabı yapmadan güzel yemekler pişebilsin” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın’da katıldığı Gastronomi Festivali’nde, “15 Mayıs sabahı Türkiye’de bütün mutfaklarda, bütün tencerelerde kuru soğan hesabı yapmadan, et hesabı yapmadan, yağ hesabı yapmadan güzel yemekler pişebilsin” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Efeler Belediyesi’nin yöreye özgü lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali’ne katıldı. Burada yurttaşlara seslenen Tezcan, şunları söyledi:

“Hep beraber güzel bir dilek tutalım. Gözlerimizi kapatalım. Hep birlikte güzel bir dilek tutalım. 14 Mayıs akşamından sonra, 15 Mayıs sabahı Türkiye’de bütün mutfaklarda, bütün tencerelerde kuru soğan hesabı yapmadan, et hesabı yapmadan, yağ hesabı yapmadan böyle güzel yemekler pişebilsin.”

Anka Haber Ajansı

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