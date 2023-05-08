Bülent Tezcan: "Bu Açıkça İçişleri Bakanı Da Dahil Olmak Üzere İktidar Destekli Bir Saldırıdır, Komplodur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Karacasu’da; "Sorumsuz yöneticilerin Türkiye'yi hangi hale soktuğunu dün Erzurum'da yaşadık. Ortada bir saldırı yokmuş gibi dönüyor Ekrem İmamoğlu'nu suçluyorlar. Saldırganlara karşı en ufak bir söz söylenmiyor. Vali bey '5 bin polisle hazırım' diyordu nerede 5 bin polis? Bu açıkça İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere iktidar destekli bir saldırıdır, komplodur. Provokasyondur ama biz bu provokasyona gelmeyeceğiz" dedi.

ÖZGÜR DEDEOLUK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Karacasu’da; "Sorumsuz yöneticilerin Türkiye'yi hangi hale soktuğunu dün Erzurum'da yaşadık. Ortada bir saldırı yokmuş gibi dönüyor Ekrem İmamoğlu'nu suçluyorlar. Saldırganlara karşı en ufak bir söz söylenmiyor. Vali bey "5 bin polisle hazırım" diyordu nerede 5 bin polis? Bu açıkça İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere iktidar destekli bir saldırıdır, komplodur. Provokasyondur ama biz bu provokasyona gelmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Adayı Bülent Tezcan, Karacasu’da partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Tezcan, daha sonra meydanda bulunan bir kahvehanede vatandaşlara hitap etti. Tezcan, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıya tepki göstererek, şunları söyledi:

"İKTİDAR DESTEKLİ BİR SALDIRIDIR"

"Sorumsuz yöneticilerin Türkiye'yi hangi hale soktuğunu dün Erzurum'da yaşadık. Sanki muhalefet aktörleri Türkiye'de bir yere giderken iktidar karar verecek. Hükümet bu yöntemi daha önce Çubuk saldırısında uyguladı. Saldırganların soruşturulup üzerine gidilmesi yerine Genel Başkanımıza "ne işin vardı Çubuk'ta" dediler. Şimdi de Erzurum saldırısını planlanmışlar, organize etmişler. Polis müdahale etmiyor. Polisin gözü önünde koca koca kaldırım taşlarını söküp kadınların çocukların, otobüsün üzerine atıyorlar 100-150 kişilik bir grup. Polisin böyle bir olay karşısında talimat beklemesine bile gerek yok. Polise, müdahale etmeyin diye emir verilmiş. Organize bir şekilde yüz yüz elli kişilik bir grup taş atıyor, saldırıyor, Ekrem İmamoğlu yatıştırmasa ne olacağı belli değil. Polis müdahale etmiyor, bu neyi gösteriyor? "Polise, müdahale etme" diye emir verilmiş ve arkasından İçişleri Bakanı çıkıyor, suç işleri bakanıdır kendisi ve bunun hesabını verecek, hukuk önünde bunun hesabını verecek. Ortada bir saldırı yokmuş gibi dönüyor Ekrem İmamoğlu'nu suçluyor. Saldırganlara karşı en ufak bir söz söylenmiyor. Vali bey "5 bin polisle hazırım" diyordu nerede 5 bin polis? Bu açıkça İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere iktidar destekli bir saldırıdır, komplodur, provokasyondur. Ama biz bu provokasyona gelmeyeceğiz.

"5 GÜN SONRA BU CİNNET GEÇİREN İKTİDARDAN KURTULACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı liderlerinin dili, tutumu, söylemi Cumhur İttifakı liderleri gibi olsa Allah muhafaza dün orada ne olacağını kestiremezsiniz. Vatandaşa zarar gelmesin diye mitingi bitiren Ekrem İmamoğlu oldu. Az kaldı. 5 gün sonra bu cinnet geçiren iktidardan Türkiye kurtulacak. Bu iktidar kaybetmenin korkusuyla cinnet geçiriyor. Lağım patladı. Rüşvet alanlar ta Erdoğan'a kadar 1 milyar dolar rüşvet alındığına dair çok ciddi iddialar var. Bu ihaleyi yapanlarla ilgili neden bir çalışma yapılmıyor? Neden soruşturma açılmıyor? Erzurum saldırısında polise müdahale etme diyenlerle bu yolsuzluk olayında savcılara müdahale etmeyin diye talimat verenlerdir. İktidarın tepesinde bir kirli ittifak oluşmuş. Suç ittifakı, yolsuzluk ittifakı, kara para ittifakı, uyuşturucu baronları ittifakı devletin tepesinde ve inşallah 14 Mayıs'ta sandıkta bunların tamamına son vereceğiz."

Anka Haber Ajansı