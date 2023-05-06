Bülent Tezcan: “Süleyman Soylu Gelsin Çine Pazarını Gezsin Bakalım, Kimmiş Darbeci?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'ın Çine ilçesindeki pazar ziyaretinin ardından, “Süleyman Soylu gelsin Çine pazarını gezsin bakalım. Gelsin bakalım kimmiş darbeci. Burada bu eziyeti çeken vatandaş sandığa gidecek oyunu verecek, iktidarı değiştirecek, sen de Çine pazarındaki Ayşe teyzeye, emekli amcaya, fırıncıya, simitçiye, pazarcıya darbeci diyeceksin. Böyle terbiyesizlik olmaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'ın Çine ilçesindeki pazar ziyaretinin ardından, “Süleyman Soylu gelsin Çine pazarını gezsin bakalım. Gelsin bakalım kimmiş darbeci. Burada bu eziyeti çeken vatandaş sandığa gidecek oyunu verecek, iktidarı değiştirecek, sen de Çine pazarındaki Ayşe teyzeye, emekli amcaya, fırıncıya, simitçiye, pazarcıya darbeci diyeceksin. Böyle terbiyesizlik olmaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin ile birlikte Çine pazarını ziyaret etti. Pazarda emekli, esnaf ve üreticilerle sohbet eden Tezcan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bir fırıncı, Tezcan’a; “Simit 5 lira. Pahalı. Benim için de pahalı ama maliyetler yüksek” dedi. Üretici bir kadın ise mazot ve gübredeki yüksek maliyetler nedeniyle para kazanamadıklarını söyledi.

Pazar ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP'li Tezcan, şunları söyledi:

“Saraya sırtını dayayan hariç, beşli çeteler hariç; vatandaş şikayetçi. İnşallah sandıkta cevabını verecek. Şikayetini sandıkta gösterecek. Bu; Çine pazarından söylüyorum, sandığa darbe diyenlere derstir. Öyle oralardan ahkam kesmesinler. Süleyman Soylu gelsin Çine pazarını gezsin bakalım. Gelsin bakalım kimmiş darbeci. Burada bu eziyeti çeken vatandaş sandığa gidecek oyunu verecek, iktidarı değiştirecek, sen de Çine pazarındaki Ayşe teyzeye, emekli amcaya, fırıncıya, simitçiye, pazarcıya darbeci diyeceksin. Böyle terbiyesizlik olmaz.”

Anka Haber Ajansı