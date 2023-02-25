Bunu yapmayanlar EYT ile emekli olamayacak! Uzmanından dikkat çeken uyarı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, EYT mağdurlarını ilgilendiren dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 'SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar' diyen Erdursun, EYT için ve gerekli şartları açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Erdursun, "SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar" dedi ve gerekli şartları şöyle sıraladı:

- EYT'lilerin öncelikle işten çıkışları yapılacak, çıkış sonrası emeklilik talebinde bulunabilecekler,

- Emeklilik sonrası Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile tekrar giriş yapılabilir.

EYT'de Değişiklik Olur Mu?

Yürürlülük maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor.

Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor. Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor.

EYT Başvuruları Ne Zaman Alınacak?

EYT başvuruları Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak.

EYT'de Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

EYT'liler emekli olmak için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EYT'de Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak?

EYT'de yasalara göre, emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağı belirtiliyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

EYT'liler Bayram İkramiyesi Alacak Mı?

Mart ayında başvuran EYT'liler emeklilik hakkı kazanacakları için nisan ayında ödenecek Ramazan bayramı ikramiyelerini de alabilecekler. Emeklilere ödenecek ikramiyelerin bu yıl artırılması da bekleniyor.

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr