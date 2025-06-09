Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Ferdi Zeyrek’i Hastanede Ziyaret Etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, evinde geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanan ve tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hastanede ziyaret etti. Ercengiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(MANİSA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, evinde geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanan ve tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hastanede ziyaret etti. Ercengiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımında devam ederken dayanışma ve destek ziyaretleri de sürüyor. Ercengiz de CHP lideri Özel'i ve Zeyrek’in yakınlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ercengiz, “Dünden daha kötü olmayan bir sağlık durumuyla yaşama tutunmaya devam eden kıymetli Başkanımız Ferdi Zeyrek’e bir kez daha acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla. Allah, en başta güzel yavrularına, ailesine, sevenlerine ve hepimize bağışlasın” dedi.

Anka Haber Ajansı