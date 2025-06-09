Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Ferdi Zeyrek’i Hastanede Ziyaret Etti

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Ferdi Zeyrek’i Hastanede Ziyaret Etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, evinde geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanan ve tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hastanede ziyaret etti. Ercengiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(MANİSA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, evinde geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanan ve tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hastanede ziyaret etti. Ercengiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek'in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımında devam ederken dayanışma ve destek ziyaretleri de sürüyor. Ercengiz de CHP lideri Özel'i ve Zeyrek’in yakınlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ercengiz, “Dünden daha kötü olmayan bir sağlık durumuyla yaşama tutunmaya devam eden kıymetli Başkanımız Ferdi Zeyrek’e bir kez daha acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla. Allah, en başta güzel yavrularına, ailesine, sevenlerine ve hepimize bağışlasın” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yavuzyılmaz: "Seni Kaybetmek Çok Acı, Hepimizin Başı Sağ Olsun"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yavuzyılmaz: "Seni Kaybetmek Çok Acı, Hepimizin Başı Sağ Olsun"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gül Çiftci: Büyük Bir Üzüntü İçerisindeyiz
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gül Çiftci: Büyük Bir Üzüntü İçerisindeyiz
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Murat Bakan: “Adı, Sevgisi Ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacak”
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Murat Bakan: “Adı, Sevgisi Ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacak”
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: “Yüreğimiz Derin Bir Acıyla Sarsıldı"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: “Yüreğimiz Derin Bir Acıyla Sarsıldı"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'i Arayarak Başsağlığı Dileklerini İletti
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Özgür Özel'i Arayarak Başsağlığı Dileklerini İletti
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökçe Gökçen: "Asla Unutmayacağımız Bir Değeri Kaybettik"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökçe Gökçen: "Asla Unutmayacağımız Bir Değeri Kaybettik"
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yücel: Ölüm Sana Hiç Yakışmadı Ferdi Başkan
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Deniz Yücel: Ölüm Sana Hiç Yakışmadı Ferdi Başkan
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökhan Günaydın: “Ailesi, Manisa Ve Türkiye İçin Çok Büyük Kayıp”
Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti... Gökhan Günaydın: “Ailesi, Manisa Ve Türkiye İçin Çok Büyük Kayıp”