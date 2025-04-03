Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, İmamoğlu İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek Verdi

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanlığı tarafından partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için kentte düzenlenen imza kampanyasına destek verdi.

CHP'nin Türkiye genelinde 23 Mart Pazar günü gerçekleştirdiği ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu’na destek sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ile İmamoğlu için Ramazan Bayramı’nın birinci günü başlatılan imza kampanyasına, Başkan Ercengiz de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda imza verdikten sonra açıklama yapan Ercengiz, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta yapılan ön seçimin sonucunda 15 milyon 500 bin yurttaşımızın imza vermesi, genel merkezimizin toplumda sandığın erkene alınmasına yönelik bir talep olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda bir kampanya başlatıldı. Amacımız yüzde 56'lık bir oranla, yani toplumun yarısından fazlasının imza vererek mevcut yönetimden duyduğu rahatsızlığı demokratik bir hak kullanımıyla ifade etmesini sağlamak. Bu çerçevede Burdur Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda bir stant açarak imza kampanyasına destek vermek üzere bir araya geldik. Bizler de birer yurttaş olarak, öncelikle erken seçim talebimizi ve Cumhurbaşkanlığı adayımıza olan desteğimizi dile getirmek amacıyla imzamızı verdik. Gençlerin CHP’li belediyelere bakış açısının değişmesinin temel sebebi, ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlardan kaynaklanan umutsuzluktur. Her yıl yaklaşık 800 bin genç üniversiteye başlıyor, ancak mezun olduğunda iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor. Bu durum, gençlerimiz ve aileleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Artık birçok genç, geleceğini yurt dışında değerlendirmek istiyor. Biz, gençlerin gücüne inanıyoruz ve bu ülkenin gençler için yaşanabilir bir yer olması gerektiğini düşünüyoruz. CHP’li belediyeler olarak, gençlerin değerli olduğunu hissettirmeye, onların taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Ancak, gençlerin iş, aş ve gelecek beklentisi sadece yerel yönetimlerin çözebileceği bir konu değildir. Bu, merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin ortak çabasıyla ele alınması gereken bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde, gençlerin geleceğe umutla bakabileceği projeleri hayata geçireceğiz. Onların güvenini boşa çıkarmamak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı