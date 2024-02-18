Burdur’da Esnaf Ve Üreticilerden Küspe Eylemi

Burdur’da esnaf, üretici ve çiftçiler, Şeker Fabrikası’ndan bir firmanın ihaleyle 370 TL’ye aldığı küspeyi 500 TL’nin üzerinde fiyatla satmasını protesto etti. Şeker Fabrikası önünde toplanan üretici ve çiftçiler, sorunun çözülmesi için AKP Burdur İl Başkanlığı’na yürüdü. AKP’lilerin katılımıyla fabrikada yapılan toplantıda, küspe fiyatı 470 lira olarak belirlendi. Bu fiyatın da yüksek olduğunu dile getiren üreticiler, eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, karara

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur’da esnaf, üretici ve çiftçiler, Şeker Fabrikası’ndan bir firmanın ihaleyle 370 TL’ye aldığı küspeyi 500 TL’nin üzerinde fiyatla satmasını protesto etti. Şeker Fabrikası önünde toplanan üretici ve çiftçiler, sorunun çözülmesi için AKP Burdur İl Başkanlığı’na yürüdü. AKP’lilerin katılımıyla fabrikada yapılan toplantıda, küspe fiyatı 470 lira olarak belirlendi. Bu fiyatın da yüksek olduğunu dile getiren üreticiler, eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, karara tepki göstererek “Kamuoyunun takdirine, vicdanına bırakıyorum” dedi.

Burdur Şeker Fabrikası’nda 361 TL’den satılan küspe bir firmaya ihale yapılarak 370 TL'ye verildi. İhaleyi alan firmanın da çiftçilere, üreticilere ve kamyoncu esnafına 500 TL'ye varan fiyatlardan satması üzerine esnaf, üretici ve çiftçiler Şeker Fabrikası’nda eylem yaptı. Şeker Fabrikası'nın pancar girişinde toplanan esnaf ve üreticiler, ihalenin iptalini, araya aracı konmamasını, küspenin doğrudan fabrikadan üreticiye satışını talep etti.

“ZENGİNE GARİBANI EZDİRMEYİN”

Kamyoncu esnafı Mehmet Varol, şunları söyledi:

“Bu küspe işini yaklaşık 15 yıldır nakliye işi yapıyorum. Küspe işini de yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Yaş pancar küspesi üreticilere, çiftçilere, pancar ekicilerine posa kart karşılığında küspe dağıtımı vardı. Biz de kartı temin eden firmalardan kart alarak küspemizi çıkarıyorduk. Yaklaşık 10 gün önce falan kart bitti. Fabrika direkt 361 TL’den satış yapıyordu. Birkaç tane firma 450-500 TL’den alırız diyerek fabrikaya dilekçe vermiş. Genel Merkez de "neden ucuza satılıyor" diyerek "ihale yapılsın" demiş. Dilekçeyi veren arkadaşlar, ihaleye giren arkadaşlar. Bizim duyduğumuz kadarıyla 9 tane firma girmiş ihaleye ve bunlar birleşmişler. Resmiyette birisi alıyor ihaleyi. Bunlar küspeyi 520-550 TL’den satışa çıkardılar. Esnaf, kamyoncu arkadaşlar dediler ki; "verilen ilk fiyat fabrikayı kurtarmıyorsa keşke fabrika zamlı fiyattan verseydi de biz bu fiyattan fabrikadan alsaydık." Şimdi burada rekabet oluştu. İhaleye giren firmalar ticaretini yürüttü, rekabet oluştu. Dolayısıyla biz eziliyoruz. Devlet rekabeti önlemeli, vatandaşına sahip çıkmalı. 3-4 gündür bu şekilde devam ediyor. Ama hiçbir yetkili yok. Çamurun içinde rezil bir durumumuz var. Buradan yetkililere çağrım; zengine garibanı ezdirmeyin. Mağduriyetimiz var.”

“AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA YÜRÜDÜLER”

Üretici ve esnaflar, sorunun çözülmesi, taleplerinin karşılık görmesi için AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na yürüdü. AK Parti Burdur İl Binası'nda toplanan kalabalık AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile görüştü. Görüşmenin ardından üreticilerle birlikte Burdur Şeker Fabrikası’nda toplantı kararı alındı.

“BELİRLİ FİYAT ÜZERİNDEN MUTABIK OLUNMUŞTUR”

Burdur Şeker Fabrikası’nda yapılan toplantının ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde yaşanan küspe sorunun çözümü için bugün saat 14:00 de il başkanımız Mustafa Özboyacı, Burdur Milletvekilimiz Prof. Dr. Adem Korkmaz, Merkez İlçe Başkanımız Hüseyin Okan ve Ziraat Odası Başkanımız Kemal Kubilay, Şoförler Odası Başkanımız Hasan Yalçın, kamyoncu esnaf temsilcilerimiz, ihaleyi alan Burdur firma yetkililerimizin ve Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Turan Arslan’ın katılımıyla Burdur Şeker Fabrikası’nda toplantı gerçekleştirildi. Alınan kararla belirli fiyat üzerinden mutabık olunmuştur. Çiftçimize ve esnafımıza hayırlı olsun.”

Eylem yapan üreticiler, toplantının ardından kendilerine 470 TL fiyat belirlendiğini ama bu fiyatı kabul etmediklerini belirterek eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdiler.

“BÖYLE BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut’ta yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ne yazık ki toplantıdan istediğimiz bir sonuç çıkmadı. AK Parti yönetici arkadaşlarımız da burada, bir anlaşılma yapılmış gibi ve hatta çiftçilerimizle dalga geçer gibi bir ‘hayırlı olsun’ gibi bir mesaj iletmişler. Ortada bir anlaşma falan yok. 470 TL gibi bir rakamda sözde mutabık kalınmış. Tabi bu mutabık kalınan rakamı zannedersem ihaleyi alan firmalar kabul etmişler. 370 liradan çıkan ihale sonucu 470 TL ile çiftçilerimizle, üreticilerimizle baş başa bıraktıracaklar. Akıl var mantık var, 370 liradan ihale edeceğinize 400 liraya satsaydınız, fabrika olarak siz satsaydınız; hiç değilse bunca kamyoncu esnafını, bunca üreticimizi karşınıza almasaydınız. Böyle bir yönetim anlayışını kabul etmemiz mümkün değil. Anladığımız kadarıyla ihaleyi de iptal edemiyorlarmış, teminatları alınmış çünkü. Diyecek hiçbir şey yok, diyecek hiçbir sözüm yok. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, kamyoncu esnaflarımız zaten çok sıkıntılı günler yaşıyorlardı, sayenizde daha da sıkıntılı günlere girecekler. Kamuoyunun takdirine, vicdanına bırakıyorum."

Anka Haber Ajansı