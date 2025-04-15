Burdur’da “İmamoğlu’na Özgürlük Ve Erken Seçim” Talebine Yönelik Başlatılan İmza Kampanyasına Yoğun İlgi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 81 ilde başlatılan, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini içeren imza kampanyası, Burdur’da ilgi görüyor.

Burdur Salı Pazarı'nda kurulan imza stantlarında, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar kampanyaya yoğun destek verirken, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gürçetin de stantları ziyaret ederek hem kampanyaya destek verdi hem de vatandaşlara teşekkür etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Salı Pazarı’ndayız. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütümüz, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız partimizin başlattığı imza kampanyasını da bugün bu alanda vatandaşımızın takdirine sunuyor. Vatandaşımız hak, hukuk, adalet diyen ve vatandaşımızın desteğini almak isteyen örgütümüz de destek vermek isteyen yurttaşımızla buluşuyor. Bu anlamda da demokratik bir hak kullanımı var. Biz de stantları ziyaret ettik. Oldukça yoğun bir ilgi ve katılım var, vatandaşımızın bu yönde verdiği destek var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne hem de bu kampanyaya destek veren yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

Anka Haber Ajansı