Burdur'daki Orman Yangını, 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

Burdur'daki Orman Yangını, 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

BURDUR'un Bucak ilçesindeki kızılçam ormanında dün çıkan yangın, 6'ncı saatte kısmen söndürüldü.

Halim AKCA/ BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesindeki kızılçam ormanında dün çıkan yangın, 6'ncı saatte kısmen söndürüldü. Bölgede geceden beri soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Çobanpınar köyü Sarıdere mevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 9,5 dekar alanın zarar gördüğü kızılçam ormanındaki yangına; 14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları ve 600'ün üzerinde orman söndürme ekibi ile müdahale edildi. Bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları ile saat 22.30 sıralarında kısmen söndürüldü. Bölgede küçük çaplı yanmaların sürdüğü, yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Burdur'daki Orman Yangını, 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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