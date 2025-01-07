Burhanettin Bulut: 2024, Yoksulluğun Ve Borçların Arttığı Bir Yıl Oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılında yoksul sayısının 17 milyon 871 bin olduğunu belirterek “2024, yoksulluğun ve borçların arttığı bir yıl oldu” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılında yoksul sayısının 17 milyon 871 bin olduğunu belirterek “2024, yoksulluğun ve borçların arttığı bir yıl oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından 2024 yılında yoksul sayısındaki artışla ilgili açıklama yaptı. Bulut’un paylaşımı şöyle:

“2024, yoksulluğun ve borçların arttığı bir yıl oldu. 2024 yılı göreli yoksul sayısı 17 milyon 821 bin. Vatandaşların, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 3 trilyon 938 milyar lira. KOBİ’lerin kredi borçları 4 trilyon 236 milyar lira. Tarım sektörünün bankalara borçları 822,4 milyar lira. İcra dairelerinde bulunan toplam dosya 22 milyon 256 bin.”

Anka Haber Ajansı