Burhanettin Bulut: “Bizim Belediyelerimizin De Partimizin De Gönüllerimizin De Kapısı Herkese Açık Olacak”

Burhanettin Bulut: “Bizim Belediyelerimizin De Partimizin De Gönüllerimizin De Kapısı Herkese Açık Olacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın sözleri nedeniyle başlayan tartışmalara ilişkin, '' Biz ayrıştıranlardan, ötekileştirenlerden değil, birleştirenlerden olduk. Hiçbir insanın diline, dinine, partisine, mezhebine, etnik kimliğine bakmadık. İnsana insan olduğu için değer verdik. Bizim belediyelerimizin de partimizin de gönüllerimizin de kapısı herkese açık olacak. İnsan olmak da sosyal demokrat olmak da bunu gerektirir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın sözleri nedeniyle başlayan tartışmalara ilişkin, "Biz ayrıştıranlardan, ötekileştirenlerden değil, birleştirenlerden olduk. Hiçbir insanın diline, dinine, partisine, mezhebine, etnik kimliğine bakmadık. İnsana insan olduğu için değer verdik. Bizim belediyelerimizin de partimizin de gönüllerimizin de kapısı herkese açık olacak. İnsan olmak da sosyal demokrat olmak da bunu gerektirir'" dedi.

Burhanettin Bulut, isim vermeden Köksal'ın açıklamalarını X hesabından eleştirdi. Bulut, "'Biz ayrıştıranlardan, ötekileştirenlerden değil, birleştirenlerden olduk. Hiçbir insanın diline, dinine, partisine, mezhebine, etnik kimliğine bakmadık. İnsana insan olduğu için değer verdik. Bizim belediyelerimizin de partimizin de gönüllerimizin de kapısı herkese açık olacak. İnsan olmak da sosyal demokrat olmak da bunu gerektirir'" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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