Burhanettin Bulut: “Bugün Emekliler Her Gün Soğan, Ekmek Yeseler Bu Maaşları Yetmez”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ülkemizde 12 milyonun üstünde, açlık sınırının altında yaşayan emeklimiz mevut. Plan Bütçe Komisyonu’nda emeklilere verilecek zam oranları tartışıldı. Önce 19 küsur iken lütufmuş gibi bu 25’e çıkartıldı. Haftaya da bu Genel Kurul’da görüşülecek. Ancak bu oranın yetme şansı yok. Bunu en başta iktidar biliyor. Başka ülkenin vatandaşı değil bu ülkenin 20-25 yıldır maaşından ödediği primlerle emekliliği hak etmiş insanlar bunlar. Bugün bu emekliler bu maaşlarıyla her g

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ülkemizde 12 milyonun üstünde, açlık sınırının altında yaşayan emeklimiz mevut. Plan Bütçe Komisyonu’nda emeklilere verilecek zam oranları tartışıldı. Önce 19 küsur iken lütufmuş gibi bu 25’e çıkartıldı. Haftaya da bu Genel Kurul’da görüşülecek. Ancak bu oranın yetme şansı yok. Bunu en başta iktidar biliyor. Başka ülkenin vatandaşı değil bu ülkenin 20-25 yıldır maaşından ödediği primlerle emekliliği hak etmiş insanlar bunlar. Bugün bu emekliler bu maaşlarıyla her gün soğan, ekmek yeseler bu maaşları yetmez” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, DİSK Emekli-Sen Çukurova Şubesi’ni ziyaret etti. Bulut, şunları söyledi:

“SANKİ BU İKTİDAR EMEKLİLERİ BU ÜLKEDE İSTEMİYOR”

“Ülkemizde 12 milyonun üstünde, açlık sınırının altında yaşayan emeklimiz mevut. Plan Bütçe Komisyonu’nda emeklilere verilecek zam oranları tartışıldı. Önce 19 küsür iken lütufmuş gibi bu 25’e çıkartıldı. Haftaya da bu Genel Kurul’da görüşülecek. Ancak bu oranın yetme şansı yok. Bunu en başta iktidar biliyor. Bildiği için asgari ücrete yüzde 34, en düşük memur maaşına artışı yüzde 86 ve en son yine kamu işçisine yüzde 45 zam verdi. Harçlara baktığınızda kendi aldığı harçlara yüzde 50 zam verdi. Yine aynı şekilde vatandaşın kendi cebinden ödediği KDV oranları 8 iken 10’a, 18 iken yüzde 20’ye çıktı. Tüm bunlar ortadayken memur emeklisine, çiftçi emeklisine yani emekliye bu zam oranının yetme şansı yok. Sanki bu iktidar emeklileri bu ülkede istemiyor ya da bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi muamele yapıyor.

“EMEKLİLER BU MAAŞLARIYLA HER GÜN SOĞAN, EKMEK YESELER BU MAAŞLARI YETMEZ”

Bir an önce iktidarın kendine gelmesi ve bu oranları yükseltmesi gerekiyor. Çünkü emekliyi siz enflasyonun altında ezdirmiş olursunuz. Başka ülkenin vatandaşı değil bu ülkenin 20-25 yıldır maaşından ödediği primlerle emekliliği hak etmiş insanlar bunlar. Bugün bu emekliler bu maaşlarıyla her gün soğan, ekmek yeseler bu maaşları yetmez.”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un konuştuğu bir emekli ise gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

“BEN BU BAYRAM HARÇLIK VEREMEDİM TORUNUMA”

“Emekli olalı beyim 35 yıl oldu, vefat edeli 20 yıl oldu. 20 yıl önce aldığım 175 lirayla ben ev kirası da veriyordum, etimi de her hafta alıyordum. O günkü emekli maaşımla, 60 lira aylık kira veriyordum. Ama şimdi 2+1’de oturuyorum aylık 4 bin lira kira veriyorum, aldığım para 4 bin 300 TL, ben bunu vereyim kim yetiştiriyorsa yetiştirsin. Ben bu bayram harçlık veremedim torunuma… Benim 7 yaşındaki torunum diyor ki, ‘babaanne 10 lira bana yeter’ diyor. Bu bir azam değil mi?”

Bulut’un dinlediği bir başka emekli vatandaş ise şunları söyledi:

“ASGARİ ÜCRETİN ALTINDAYIM”

“Şimdi asgari ücretin altındayım. Şimdi 8 bin 875 lira alıyorum. Hesapladım 10 bin 250 lira falan olacak. Şimdi ben yasa gereği 657 yasa diyor ki, ‘Asgari ücret altında memur maaş alamaz’ ben bunu mahkemeye vereceğim. Çünkü ben asgari ücretin altında kalıyorum.”

Bir başka emekli ise durumuna ilişkin şunları söyledi:

“ENFLASYONUN FARKINI VERSEYDİ DAHA İYİYDİ”

“Bunların iktidarında ortaya çıkartılmış alavere dalavere işi bu… Normalde toplumda yüzde 25 emeklilerin hepsi direkt yüzde 25 artı zam almış gibi görünüyor ama iş öyle değil. Artı bin lirayı bize daha önceden ödedikleri için aslında kök maaşımız aslında bizim 6 bin 500 lira… 10 bin 300 lira açlık sınırı olan bir yerde 7 bin 500 lira zaten alıyorduk biz. 6 bin 500 liranın üzerine koyduğunuz yüzde 25’lik zam bin 625 lira yapıyor. Asgari ücretin enflasyonun farkını verseydi daha iyiydi.”

DİSK Emekli-Sen Çukurova Şubesi Başkanı Zeliha Duvarcı ise şöyle konuştu:

“SADECE ÖLMEMEK İÇİN EN UCUZ NE VARSA ONLARI ALIP YEMEK İSTİYORUZ”

“Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bakın kurban geçti. Eskiden kurbanı beklerdik et yemek için, şu anda hiçbir emekli benim sendikama gelen hiçbir kimse kurban kesemedi. Bu çok zor. Birileri ağladı, gerçekten ben de buna dahil. Torunlarım ve evlatlarım dahil bırakın onlara harçlık vermeyi onlara özel bir yemek yapmak istiyorsun o yemeği bile yapamadık. Buna da üzülüyoruz. Para yetmiyor. Bence emeklilere ‘ölün’ diyor yani… Daha çok alım gücümüz vardı. Şimdi ne kadar artırırsa artırsınlar yetmiyor. Markete girmek mümkün değil. Sadece ölmemek için en ucuz ne varsa onları alıp yemek istiyoruz. O da bir yere kadar.”

Anka Haber Ajansı