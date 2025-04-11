Burhanettin Bulut, Bypass Ameliyatı Oldu

Burhanettin Bulut, Bypass Ameliyatı Oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bypass ameliyatı oldu. Bulut, İstanbul’da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bypass ameliyatı oldu. Bulut, İstanbul’da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bypass ameliyatı oldu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre rutin sağlık kontrolleri sonrası damarında tıkanıklık tespit edilen Bulut, CHP’nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı sonrası ameliyata karar verdi. Bulut, İstanbul’da bir hastanede gerçekleştirilen ve başarılı geçen bypass ameliyatı sonrası kısa bir istirahatten sonra görevinin başına dönecek.

Anka Haber Ajansı

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