Burhanettin Bulut: "Emeklinin İkramiyesinden 274 Dolar Buhar Olup Uçtu"

Burhanettin Bulut: "Emeklinin İkramiyesinden 274 Dolar Buhar Olup Uçtu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin olarak 2018 ve 2025 yılları arasındaki farkın 274 dolar olduğunu belirterek, "Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜİK’in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14 bin 754 lira girmesi gerekiyordu" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin olarak 2018 ve 2025 yılları arasındaki farkın 274 dolar olduğunu belirterek, "Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜİK’in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14 bin 754 lira girmesi gerekiyordu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, emekli ikramiyelerinin yıllar içinde dolar bazındaki değişimini açıkladı. Bulut, "2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi, o günün kuru ile tam 376 dolar ediyordu. Bugün, 2025’e geldiğimizde, bu ikramiye 4 bin liraya çıktı ama dolar karşılığı sadece 102 dolar. Aradaki fark tam 274 dolar. Yani emeklinin cebinden bir bayramda 274 dolar buhar olup uçtu" ifadelerini kullandı.

"Emekliler 102 dolarlık bir ikramiyeye mahkûm edildi"

Emekli ikramiyelerinin yıllık enflasyon oranlarına göre güncellenmediğini belirten Bulut, "Eğer emeklinin ikramiyesi, sadece TÜİK’in makyajlı verileriyle değil, gerçek enflasyonla orantılı olarak artırılsaydı bugün her emeklinin cebine en az 14 bin 754 lira girmesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki emekliler 102 dolarlık bir ikramiyeye mahkûm edildi" dedi.

"Bu tablo vicdansız ekonomi politikalarının eseridir"

Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yıllarca çalışmış, üretmiş, vergi vermiş, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş emeklileri bugün sefalet ücretine mahkûm edilmiş durumda. Yıllarca çalışıp ülkenin kalkınmasına katkı sunan milyonlarca insan, bayramda torununa harçlık veremeyecek, sofrasına et koyamayacak hale getirildi. Bu tablo vicdansız ekonomi politikalarının eseridir. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor. Emeklinin bayramı artık bayram değil. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. CHP olarak emeklilerimizin insanca yaşayabileceği, kimseye muhtaç olmadan ayakta durabileceği bir düzeni kuracağız. Emekliler sadaka değil, haklarını istiyor. Biz o hakları alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

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