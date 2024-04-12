Burhanettin Bulut: “İsrail Saldırısında Yaralanan Trt Kameraman Ve Muhabirine Acil Şifalar Diliyorum”

Burhanettin Bulut: “İsrail Saldırısında Yaralanan Trt Kameraman Ve Muhabirine Acil Şifalar Diliyorum”

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi muhabir ve kameramanının da bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, saldırıyı kınadı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi muhabir ve kameramanının da bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, saldırıyı kınadı.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı. Bulut, "İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği gazetecileri hedef alan saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifa diliyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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