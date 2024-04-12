Burhanettin Bulut: “İsrail Saldırısında Yaralanan Trt Kameraman Ve Muhabirine Acil Şifalar Diliyorum”

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi muhabir ve kameramanının da bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, saldırıyı kınadı.