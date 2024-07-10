Burhanettin Bulut: ''özel'in Şam'A Ziyaret Talebini Olumlu Yanıt Geldi''

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Şam’a ziyaret talebine olumlu yanıt geldiğini açıkladı. Bulut, "'Görüşme niyetine ilişkin, bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu, şartlar oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecektir'" dedi.

Burhanettin Bulut, Halk TV’de katıldığı programda, Şam’ın CHP ziyaretine sıcak baktığını açıkladı. Bulut, "'Şam ile irtibatımız var. Görüşme niyetine ilişkin, bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonraki kısım sadece şartların olgunlaşması yani nerede görüşme yapılacak hangi tarihte yapılacak bunlar konuşulacak. Ama biz niyet olarak bir an önce bu görüşme isteğimizi ifade ettik. Şam’dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Şartlar oluşunca bu görüşme gerçekleşecektir'" dedi.

''Önce Özel mi görüşecek Erdoğan mı görüşecek...Kim görüşürse görüşsün''

Suriye ile temas kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Bulut, şunları söyledi:

''Gelelim Suriye meselesine, bir sorun var ve bu sorunun müsebbiblerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız. Yeni Osmanlıcılık "oraya bayrağımızı koyacağız" dedi. Suriye’de bizim bayrağımızın olduğu küçük bir toprak parçası (Süleyman Şah Türbesi) oradan bile biz o türbeyi taşıdık. On milyonun üzerinde mülteci geldi ülkemize. Yani yarattığı kültürel değişiklikler, ekonomide yarattığı hasar, toplumsal gerginlikler...Kayseri meselesi, Sivas’ın olduğu gün Kayseri’de olaylar vardı. Bu ülke 6-7 Eylülleri yaşamış bir ülke, Maraş’ı yaşamış bir ülke. Bu kadar elektriğin yüksek olduğu bir yerde bu sorunu çözmeye dair kim sorumluysa ona destek vermek lazım. Efendim biz söyledikten sonra Tayyip Erdoğan da görüşeceğini ifade ediyor. Görüşsün. Bazen şöyle bir soru geliyor, önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mı görüşecek, Cumhurbaşkanı mı görüşecek? Vallahi kim görüşürse görüşsün, çünkü bu meseleyi barışçıl bir yöntemle çözmek gerekiyor.''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Suriye ziyareti ile ilgili olarak, "'Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Bir aksilik çıkmazsa bir heyetle gideceğim, görüşeceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp Avrupa'dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda şimdiye kadar görülmüş en büyük, en yoğun uluslararası temasları ve kampanyayı da yapacağız. Yeter ki Türkiye'de şu sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. İnsan haklarına da aykırı işler yapmaksızın ama Kayseri benzeri olayları yaşamanın da endişesiyle bu meselenin çözülmesi lazım'" ifadesini kulanmıştı.

Anka Haber Ajansı