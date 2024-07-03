Burhanettin Bulut: "Tüik Saray Cambazlığına Devam Ettiği Sürece Halk Enflasyon Altında Ezilecek"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını tepki gösterdi. Bulut, "TÜİK açıkladığı bu enflasyon oranlarıyla memurları, memur emeklilerini, milyonlarca insanı enflasyon altında ezdirecek" dedi.

Burhanettin Bulut, TÜİK'e açıkladığı enflasyon oranları üzerinden yüklendi. TÜİK'i saray cambazı olarak tanımlayan CHP’li Bulut, iktidarın TÜİK eliyle milyonların cebine elini attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan’ı üzme istatistik kurumu, saray cambazı TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Açıkladığı enflasyon oranlarına göre memurlar, memur emeklileri 19,3 zam alacak. Peki bu oranın reel enflasyonla mukayese ettiğinizde neredeyse yarı yarıya. TÜİK açıkladığı bu enflasyon oranlaryla memurları, memur emeklilerini, milyonlarca insanı enflasyon altında ezdirecek. Bunun yanında emeklilerin kök maaşı 8 bin lira olanlar da bir kuruş zam alamayacak. Asgari ücrette zam yapılmayacağını zaten ifade ettiler. TÜİK eliyle milyonların cebine bu iktidar elini atmış durumda. Milyonların geçim derdine derman olmak yerine aksine enflasyonun altında ezdirmek durumundalar. TÜİK, saray cambazlığına devam ettiği sürece bu halk enflasyon altında ezilecek. Buna sebep iktidarın, sarayın kendisi."

Anka Haber Ajansı