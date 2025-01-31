Burhanettin Bulut: Ülkenin Gerçek Gündemi; Açlık, Sefalet

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın “suni gündemler” ile ülkenin gündemini değiştirmeye çalıştığını ifade ederek, “Ülkenin gerçek gündemi; açlık, sefalet” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İktidar, ‘cambaza bak’ oyunu oynuyor... Emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidar, yokluk, yoksulluk konuşulmasın diye sürekli suni gündemler yaratıyor. 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret daha emekçinin cebine girmeden açlık sınırı olan 22 bin 131 liranın altında kaldı. Ülkenin gerçek gündemi: Açlık, sefalet” açıklamasında bulundu.

Anka Haber Ajansı