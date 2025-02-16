Burhanettin Bulut'tan Bakan Kurum'a Yanıt: "Laf Yetiştireceğim Diye Komik Duruma Düşme"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklama ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a cevap verdi. Özgür Özel'in kastettiği Bakan'ın Kurum olmadığını belirten Bulut, "O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklama ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a cevap verdi. CHP Lideri Özgür Özel'in kastettiği Bakan'ın Kurum olmadığını belirten Bulut, "O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir bakan arasında geçen tartışmayı anlatması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ben Belediye Başkanının üzerine yürümüşüm de Belediye Başkanı benim iki yakama yapışmış" diyerek tartışmayı yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, Murat Kurum'a "Buluttan nem kapmışsın Murat Kurum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel senin adını anmadı, kastettiği Bakan da sen değilsin. Saray’ın kabinesinde, vatandaşa hesap vermeyen tek Bakan sen değilsin. Laf yetiştireceğim diye komik duruma düşme. O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı