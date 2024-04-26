Burhanettin Bulut’tan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e Ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i ziyaret etti. Türkiye’nin birçok ilinden daha büyük bir ilçenin ilk kez bir kadın başkan aracılığıyla yönetilmesinin Seyhan’a çok şey kazandıracağını ifade eden Bulut, "Seyhan bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.

(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i ziyaret etti. Türkiye’nin birçok ilinden daha büyük bir ilçenin ilk kez bir kadın başkan aracılığıyla yönetilmesinin Seyhan’a çok şey kazandıracağını ifade eden Bulut, "Seyhan bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.

Seyhan Belediyesi’nin ilk kadın başkanı Tekin’i ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Senin Sesin Oya Tekin” sloganının Seyhanlılar nezdinde bir karşılık bulduğunu ve bu sloganın artık “Seyhan’ın Sesi Oya Tekin”e dönüştüğünü söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e başarı ve tebriklerini ileten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Seyhan Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana ilk kez bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilmesinin gururunu parti olarak yaşadıklarını ifade etti.

Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Sayın başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Zorlu bir seçim maratonunun ardından başkanımızı hedef haline getirenler de görmüşlerdir ki başkanımız provokasyonları çok rahat püskürtebilecek yetenektedir.

Ülke genelindeki ve Seyhan’daki yarışı kaybeden iktidar güçleri kendilerince zayıf halka aramaktadırlar. Ama nafile başaramayacaklar. Yerel yöneticiliğin nasıl yapıldığını onlara yeniden bu 5 yıl içerisinde kazandığımız tüm yerlerde göstereceğiz. Çünkü biz artık Türkiye ittifakıyız, Adana ittifakıyız, Seyhan ittifakıyı.

Bu çerçevede Seyhan’ı kazanmak bizler için çok kıymetli. Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Adana’da tüm belediyelerimizle ortak işlere imza atacağız, memleketimizi daha yaşanılabilir hale getireceğiz.”

TEKİN: "GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN ZİYARETİ BİZLERE ÇOK BÜYÜK MUTLULUK VERDİ"

Bulut’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Sayın Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut’un ziyareti bizlere çok büyük mutluluk verdi. Kendisine bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in çalıştayda da ifade ettiği bir Türkiye’yi yaratmak için bugünden itibaren var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı