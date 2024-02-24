Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

Burhaniye Belediye Başkanı ve CHP Burhaniye Belediye Başkan adayı Ali Kemal Deveciler, esnaftan, oda ve siyasi parti temsilciliklerine, kırsal mahallelerden merkez sokaklara kadar ziyaretlerde bulunarak, halkla bir araya geliyor.

Burhaniye Belediye Başkanı ve CHP Burhaniye Belediye Başkan adayı Ali Kemal Deveciler, esnaftan, oda ve siyasi parti temsilciliklerine, kırsal mahallelerden merkez sokaklara kadar ziyaretlerde bulunarak, halkla bir araya geliyor.

Güne belediye çalışmalarını denetleyerek başlayan Başkan Deveciler, her gün esnaf, oda ve siyasi parti temsilciliklerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Deveciler, hiç ara vermeden, dinlenmeden geceleri de kırsal mahallelerin sakinleri ile buluşuyor.

Halk buluşmalarında Deveciler’e, yeni belediye meclis üye adaylarıyla birlikte CHP Burhaniye İlçe yönetimi de eşlik ediyor. Bir araya geldiği vatandaşların dertlerini dinleyen Deveciler, çözüm için yetkili birimlere talimatlar vererek eksiklikleri gideriyor.

Anka Haber Ajansı

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