Bursa'da 2 Servis Minibüsü Çarpıştı: 8 İşçi Yaralı

Bursa'da 2 Servis Minibüsü Çarpıştı: 8 İşçi Yaralı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 2 fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 2 fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı minibüs ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Maral'ın kullandığı minibüs devrildi, yaklaşık 20 metre sürüklenen araçtaki 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) (DHA)

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Bursa'da 2 Servis Minibüsü Çarpıştı: 8 İşçi Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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