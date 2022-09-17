Bursa'da 3 Katlı Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

​Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, İnegöl Mobilya Sanayi'de meydana geldi. Nil Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de atölyenin 2'nci katındaki yangını diğer katlara sıçramadan müdahale ederek 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çıkan yangında atölyede hasar meydana gelirken ekipler de inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı