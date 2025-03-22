Bursa’da Binlerce Kişi Polis Barikatını Aşarak Yürüdü

Bursa’da Binlerce Kişi Polis Barikatını Aşarak Yürüdü

Bursa’da CHP tarafından yapılan miting alanından çıkarak yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis barikat kurdu. Öğrencilere kitlenin verdiği destekle barikat aşıldı.

Haber:Zehra Değirmenci

(BURSA) Bursa’da CHP tarafından yapılan miting alanından çıkarak yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis barikat kurdu. Öğrencilere kitlenin verdiği destekle barikat aşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. Bursa’da da üniversite öğrencileri üniversite kampüsünde yaptıkları yürüyüşün ardından Fomara Meydanı’nda bir araya geldi.Fomara Meydanı’ndan Kent Meydanı’na yürüyen öğrencilere sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verdi.

Kent Meydanı’nda CHP’nin gerçekleştirdiği eyleme katılan öğrenciler Çarşamba Caddesi’ne yürümek istedi. Burada polis müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler bir süre sonra barikatı aşarak yürüyüşe devam etti.

Anka Haber Ajansı

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