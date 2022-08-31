Bursa'da Çiftlikte Çıkan Yangında Kundaklama İddiası

Bursa'da Çiftlikte Çıkan Yangında Kundaklama İddiası

BURSA'da, bir çiftlikte çıkan yangında restoran binası kullanılmaz hale geldi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, bir çiftlikte çıkan yangında restoran binası kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Tahtalı-Görükle Yolu'nda bulunan Salim U.'ya ait çiftliğin restoran kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle, restoranın çatı kısmında zaman zaman çökmeler yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÇİFTLİĞİN KUNDAKLANDIĞI İDDİASI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, çiftlik sahiplerinin yakını olan S.Y.'nin restoranı kundakladığı ve çıkan yangının hemen ardından bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa'da Çiftlikte Çıkan Yangında Kundaklama İddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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