Bursa'da Çöplük Yangını

Bursa'da Çöplük Yangını

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Mehmet İNAN/ BURS, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki arazide, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çöplerin toplandığı alandaki yangına, Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Çöplük Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adana'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı; 1 Ölü, 3 Yaralı
Adana'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı; 1 Ölü, 3 Yaralı
Kamyondaki 500 Kovan Arı Yandı
Kamyondaki 500 Kovan Arı Yandı
Hatalı Sollama Kazası: 5 Yaralı
Hatalı Sollama Kazası: 5 Yaralı
Halterde Endonezya Şampiyon Oldu
Halterde Endonezya Şampiyon Oldu
Çay Hasadında, Teleferik Sepetinin Çarpmasıyla Yaralandı
Çay Hasadında, Teleferik Sepetinin Çarpmasıyla Yaralandı
Küresel Salgınla Olgunlaşan Mimari Trendler Kalıcılık Kazandı
Küresel Salgınla Olgunlaşan Mimari Trendler Kalıcılık Kazandı
Baba Ve 2 Oğlu, Evlerinin Önünde Otururken Silahlı Saldırıda Yaralandı
Baba Ve 2 Oğlu, Evlerinin Önünde Otururken Silahlı Saldırıda Yaralandı