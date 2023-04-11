Bursa’da “Erdoğan Sayesinde” Etiketleri Nedeniyle Gözaltına Alınan Chp Gençlik Kolları Üyesi Serbest Bırakıldı

Bursa’da "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun" yazılı etiketler nedeniyle gözaltına alınan CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları üyesi İdil Dengiz serbest bırakıldı. Dengiz, "Ben anayasadan doğan protesto hakkımı kullandım. Biz her zaman hukuktan yanayız. Bunlar bizi korkutamaz" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Bursa’da "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun" yazılı etiketler nedeniyle gözaltına alınan CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları üyesi İdil Dengiz serbest bırakıldı. Dengiz, "Ben anayasadan doğan protesto hakkımı kullandım. Biz her zaman hukuktan yanayız. Bunlar bizi korkutamaz" dedi.

Bursa’da "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun" yazılı etiketleri marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları üyesi stajyer avukat İdil Dengiz gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dengiz, buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Dengiz’in serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, şunları söyledi:

"SORUŞTURMA SAVCISI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU"

"Maalesef demokratik hakkını kullanan, itiraz hakkını kullanan kitleler sindirilmek istenmektedir. Fakat gece saat 03.00’da ev aramasından sonra da söylediğim gibi biz dimdik ayaktayız, asla korkmuyoruz, asla yılmıyoruz. Soruşturma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söylemiştim. Biraz önce soruşturma savcısı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusunun da takipçisi olacağım."

"BUNLAR BİZİ KORKUTAMAZ"

CHP Gençlik Kolları üyesi İdil Dengiz ise "Ben de anayasadan doğan protesto hakkımı kullandım. Hiç kimseye bir hakaret içermeyen ve hiç kimseye veya hiçbir şeye zarar vermeden yaptım bunu. Ama tabi geri dönüşü böyle olmadı. Başkanımın da söylediği gibi biz her zaman hukuktan yanayız. Bunlar bizi korkutamaz" dedi.

CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak, şunları söyledi:

"Yaşadığımız şeyin doğru olmadığını biliyoruz ve daha iyisini hak ettiğimizi biliyoruz. Bütün ülke için, bütün ülke gençleri olarak daha iyisini hak ettiğimizi biliyoruz. İdil arkadaşımız sadece ufak bir protestoda bulundu ve kimseye herhangi bir zarar vermedi. Kamu düzenini bozmadı kesinlikle. Biz arkadaşımızın her zaman yanındayız arkasındayız. Bu yapılan işlemlerle aslında gençlerin ses çıkarmaması, itiraz etmemesi isteniyor ama biz gençler olarak ses çıkartıyoruz, itiraz ediyoruz. Yaşadığımız hayatın bu olmamasını istiyoruz. Daha demokratik, daha adaletli, ekonomisi daha iyi, eğitimi daha güzel bir ülke hayal ediyoruz. Biz bugün bunun için buradayız. İdil arkadaşımızın yanındayız asla korkmuyoruz, korkmayacağız."

"SARAYDA OTURAN MUKTEDİR BİR ETİKETTEN KORKAR DURUMA GELMİŞ"

Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı ise şunları ifade etti:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki üç buçuk yıllık görev süremin hem en zor hem de en gururlu akşamını yaşadım. İdil arkadaşımızın içeride dimdik duruşu bize dışarıda güç verdi. Bir seçim sürecindeyiz. Seçim süreçlerinde siyasi propagandalar yapılır. Ama öyle bir noktaya gelmişiz ki sarayda oturan muktedir bir etiketten korkar duruma gelmiş, yazıklar olsun. Daha çok kork. Korkabildiğin kadar kork. Asıl oradan gittikten sonra korkacaksın. Sen kimi yıldırabilirsin ya? Bak biz burada bu kadar genciz. Bu kadarımız sadece görünen yüzümüz. Bizim arkadaşlarımız sizin yaptığınız bu baskılarla yılmayacak. Biz karakola saha çalışmasından gittik. Şimdi buradan çıkacağız. Yine saha çalışmasına gideceğiz ve seni göndereceğiz. Başka bir yolu yok."

Anka Haber Ajansı