Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü(2)

Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü(2)

BURSA'da et ürünlerinin işlendiği tesiste yangın çıktı. Patlamaların meydana geldiği yangında, alevler firmaya ait hafif ticari araca da sıçradı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'da et ürünlerinin işlendiği tesiste yangın çıktı. Patlamaların meydana geldiği yangında, alevler firmaya ait hafif ticari araca da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından alevler çevrede bulunan tekstil fabrikalarına sıçramadan kontrol alınarak söndürüldü. Tesisin sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Vişne Ticaret Bölgesi'nde, et ürünlerinin işlendiği tesisin kazanların bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden gece bekçilerinin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında patlamalar meydana gelirken, alevler aynı firmaya ait hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri çevrede bulunan tekstil fabrikalarına sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye diğer ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İŞ YERİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi, et işleme tesisinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. İş yeri sahibini ailesi teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, et işleme tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Ayrıca alevlerin sıçradığı hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.(DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ümraniye'de Otomobil Tem Otoyolu'ndan Caddeye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ümraniye'de Otomobil Tem Otoyolu'ndan Caddeye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Yangın(1)
Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Yangın(1)
Beylikdüzü'nde Otoparka Silahlı Saldırı; Eşyasını Unutan İşçi İle Otoparktaki Köpek Yaralandı
Beylikdüzü'nde Otoparka Silahlı Saldırı; Eşyasını Unutan İşçi İle Otoparktaki Köpek Yaralandı
Şanlıurfa'daki Kavga Kamerada: 3 Yaralı
Şanlıurfa'daki Kavga Kamerada: 3 Yaralı
Gediz'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı
Gediz'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı
Gaziantep'te Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda Anne- Oğul Öldü, Gelini İle 2 Torunu Yaralandı
Gaziantep'te Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda Anne- Oğul Öldü, Gelini İle 2 Torunu Yaralandı
Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı
Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı