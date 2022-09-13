Bursa'da Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Bursa'da Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Nusret Aslan (49) yönetimindeki 16 S 6850 plakalı, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Aslan ile işçiler Yusuf Çelik (28), İsa Çelik (55), Berkan Teke (24), İbrahim Cengiz (23), Samet Can (30) ve Şaban Önder (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Çelik, babası İsa Çelik'in sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eşi Ve İlişkisi Olduğunu İddia Ettiği Kuzenini Tabancayla Öldürdü
Eşi Ve İlişkisi Olduğunu İddia Ettiği Kuzenini Tabancayla Öldürdü
Ego Şoförü İçin 'kasten Öldürmeden Yargılansın' Talebi
Ego Şoförü İçin 'kasten Öldürmeden Yargılansın' Talebi
Bakan Soylu: Geçen Yıla Göre Kaza Yerindeki Can Kaybı 68 Kişi Azaldı
Bakan Soylu: Geçen Yıla Göre Kaza Yerindeki Can Kaybı 68 Kişi Azaldı
Rabia'nın Öldüğü Kaza Raporunda Sürücü 'kusursuz', Başıboş Köpeklerin Saldırısı 'asli Etken'
Rabia'nın Öldüğü Kaza Raporunda Sürücü 'kusursuz', Başıboş Köpeklerin Saldırısı 'asli Etken'
Beşiktaş'ta Apartmandan Çıkan Yangında İki Kardeşi Komşuları Kurtardı
Beşiktaş'ta Apartmandan Çıkan Yangında İki Kardeşi Komşuları Kurtardı
Papa Francis, Kazakistan’da
Papa Francis, Kazakistan’da
'arazi' Kavgasında 2 Akrabasını Pompalı Tüfekle Öldürdü
'arazi' Kavgasında 2 Akrabasını Pompalı Tüfekle Öldürdü