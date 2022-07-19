Bursa'da Hastane Bahçesinde Yangın

Bursa'da Hastane Bahçesinde Yangın

BURSA'da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Abdulselam UĞUR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, hastanenin zemin katında bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler hastaneye sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Hastane Bahçesinde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Berivan'ın Cinayet Sanığının Cezası 5 Yıldan 25 Yıla Çıktı
Berivan'ın Cinayet Sanığının Cezası 5 Yıldan 25 Yıla Çıktı
Zeytinburnu'nda Yoldan Geçerken Silahla Yaralandı
Zeytinburnu'nda Yoldan Geçerken Silahla Yaralandı
Otomobildeki Cinayetin Sanığına İndirimli 25 Yıl Hapis Cezası
Otomobildeki Cinayetin Sanığına İndirimli 25 Yıl Hapis Cezası
İngiliz Turistler, Severken Yaralı Olduğunu Fark Ettikleri Köpeği Tedavi Ettirdi
İngiliz Turistler, Severken Yaralı Olduğunu Fark Ettikleri Köpeği Tedavi Ettirdi
Bursa'da Orman Yangını, 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Bursa'da Orman Yangını, 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Sarıyer'de Kimyasal Madde Yüklü Tır Devrildi-1
Sarıyer'de Kimyasal Madde Yüklü Tır Devrildi-1
Manisa'da Orman Yangını Çıktı
Manisa'da Orman Yangını Çıktı