Bursa'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Bursa'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilirken, 3 itfaiye eri yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilirken, 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, öğleden sonra kırsal Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. OSB'deki istasyondan çıkış yapan Özden Demir (58) yönetimindeki 16 AAY 110 plakalı itfaiye aracı, yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki itfaiye erleri Murat Yamaçer (60) ve Mehmet Bayram (53) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 3 itfaiye eri de mesai arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekininin kaza yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Bursa'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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