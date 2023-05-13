Bursa’da Kılıçdaroğlu Pankartı Astığı İçin Gözaltına Alınan 5 Genç Serbest Bırakıldı

Bursa’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pankartlarını asan 5 genç gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, "Bugün baktığımızda pek çok noktada pek çok kamu kurumunda da iktidar partisinin afişlerini görebiliyoruz. Adalet isteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Madem bir ortak zeminde çalışma yapılacaksa herkese eşit şekilde davranılması gerekiyor" dedi. 5 genç, emniyette ifadelerinin alınmasının ardınd

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Bursa’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pankartlarını asan 5 genç gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, "Bugün baktığımızda pek çok noktada pek çok kamu kurumunda da iktidar partisinin afişlerini görebiliyoruz. Adalet isteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Madem bir ortak zeminde çalışma yapılacaksa herkese eşit şekilde davranılması gerekiyor" dedi. 5 genç, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bursa Osmangazi’de seçim çalışmaları kapsamında Hisar Kapısı ve Tophane surlarına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Sana söz baharlar gelecek’ yazılı afişlerini asan Kılıçdaroğlu Gönüllüsü 5 genç sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Bursa İl Koordinatörü Aytaç Şahin’in de aralarında bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı sonrası CHP Bursa İl Başkanı Avukat Turgut Özkan, CHP Bursa Milletvekili Adayı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz İl Emniyet Müdürlüğü önüne geldi.

"İŞLEMİN USULSÜZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Avukat Turgut Özkan şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterlerini asmaya çalışan arkadaşlarımızdan 5 kişiye gözaltı işlemi yapılmıştır. Kendilerini ziyaret ettik. İfadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılacakları söylendi. Biz işlemleri takip ediyoruz. Yapılan işlem seçim kurulunun yetkisinde olmasına rağmen biz usulsüz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili beyanımızda da bulunacağız, şikayetimizi de yapacağız. Ama şimdilik arkadaşlarımızın ifadelerinin alınması sonrası salınmasını bekliyoruz. Daha sonra hukuken yapılacak işlemlere bakacağız. Arkadaşlarımız salındıktan sonra biz de gereken şikayette bulunacağız."

KAYIŞOĞLU'NDAN SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

CHP Bursa Milletvekili Adayı Nurhayat Altaca Kayışoğlu şunları söyledi:

"Sürecin usulüne uygun bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde gerçekten huzur içerisinde sürdürülmesi için biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Bütün seçmenlere, yurttaşlara vatandaşlık görevlerini yapmaları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Aynı şekilde oy kullanma süreci tamamlandıktan sonra da sayım döküm esnasında herkesin oyuna sahip çıkmasını bir kez daha buradan istiyoruz."

"SEÇİM ÇALIŞMALARINDA HERKESE EŞİT DAVRANILMASI GEREKİYOR"

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saate girdik. Oldukça gergin bir seçim süreci. Ortamı daha da fazla germenin çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyoruz. Yaklaşık 1 buçuk aydır sahada olan örgütlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Arkadaşlarımız gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor ancak bugün baktığımızda pek çok noktada pek çok kamu kurumunda da iktidar partisinin afişlerini görebiliyoruz. Adalet isteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Madem bir ortak zeminde çalışma yapılacaksa herkese eşit şekilde davranılması gerekiyor. Bakın ben basın mensubu arkadaşlara şu görüntüyü göstermek istiyorum. İznik Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Kamu kuruluşunda bir adayın bir cumhurbaşkanı adayının posteri günlerdir durmaktadır. Buradan yetkililerin de dikkatine bunu sunuyoruz. Az önce il başkanımız da ifade etti zaten kendileri de gerekli takibatı yapacaklar. Biz de olayın takipçisiyiz."

Gözaltına alınan 5 genç, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anka Haber Ajansı