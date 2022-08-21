Bursa'da, Korkutan Baraka Yangını Havadan Görüntülendi

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, depo olarak kullanılan barakada yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yükselen alevler dronla havadan görüntülendi.

Bugün saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde depo olarak kullanılan barakada yangın çıktı. sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Barakayı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Mahalleliyi korkutan yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Dronla havadan görüntülenen yangında, çevresinde binalar bulunan barakanın alev topuna dönüştüğü görüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı