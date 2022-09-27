Bursa'da Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet İle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bursa'da Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet İle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile çarpışan kamyonetin kasasındaki Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçileri yola savruldu.

Şenol POYRAZ/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile çarpışan kamyonetin kasasındaki Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçileri yola savruldu. Kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 1'i kamyonet sürücüsü 5 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik- Orhangazi Yolu, Çakırca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Ersel E. yönetimindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet, Kağan B.'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı, kasasındaki Suriyeli uyruklu 5 mevsimlik işçi ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 işçinin yaşamını yitirdiği, kamyonette sıkışan sürücüsü ile 4 işçinin de ağır yaralandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonetin sürücüsü ile yola savrulup ağır yaralanan 4 işçi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Kağan B.'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Bursa'da Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet İle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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