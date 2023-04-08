Bursa’da Millet İttifakı Avukatları Sandık Güvenliği İçin Buluştu: Hedef Her Okulda Bir Avukat

Millet İttifakı siyasi partilerinin Bursa il başkanlıkları seçim güvenliği için bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin Bursa İl Başkanları ve partilileri, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) düzenlenen istişare ve basın toplantısı ile avukatlarla bir araya gelerek seçimde sandık güvenliğini sağlamak için toplantı düzenledi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Millet İttifakı siyasi partilerinin Bursa il başkanlıkları seçim güvenliği için bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin Bursa İl Başkanları ve partilileri, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) düzenlenen istişare ve basın toplantısı ile avukatlarla bir araya gelerek seçimde sandık güvenliğini sağlamak için toplantı düzenledi.

Millet İttifakı bileşenlerinden olan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Bursa Başkanlıkları 2023 seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak için avukatlar ile bir araya geldi.Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) düzenlenen basın açıklamasına, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Dönmez, Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, avukatlar, partililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programın divan kurulunda, CHP Bursa İl Sekreteri Av. Baran Güneş, DEVA Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Av. Muhammet Gül, Demokrat Parti Bursa İl Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Av. Kardelen Akgün, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Bursa İl Başkan Yardımcısı Hukukçu Akademisyen Ezel Altunay, İYİ Parti Bursa İl Sekreteri Av.Kerem Arslan, Saadet Partisi Bursa İl Seçim İşleri Başkanı Av. İkram Akkaya hazır bulundu.

"SEÇİMLER DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ UNSURUDUR"

Bursa Barosu eski Başkanı Avukat Ekrem Demiröz programın açılış konuşmasını yaptı. Demiröz, konuşmasına Molierac’ın, "Köle kullanmadılar, ancak efendileri de olmadı" sözleriyle başladı. Molierac’ın avukatlar için “köle kullanmadılar” sözünün insan haklarına olan saygımızı “efendileri olmadı” sözünün ise bağımsızlığı simgelediğini söyleyen Demiröz, “Farklı görüş ve inançta olsalar da tüm avukatların kutup yıldızı hukuk ve adalettir. Hukuk, içinde olduğumuz yol, adalet ise varacağımız yerdir" dedi.

Demiröz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda şunu belirtmek isteriz ki, seçimler demokrasinin tümü olmasa da en önemli unsurudur. Demokratik bir ülkede yaşamanın ön koşullarından biri seçimlerin adil, demokratik ve güvenilir olmasıdır. Seçimlerine şüphe ile bakılan bir ülkede iç huzur olmayacağı gibi dış dünyada da saygınlığımız olmaz. Her vatandaşımız kullandığı oyun doğru yere yazıldığından ve iradesinin doğru yansıdığından emin olmak ister. Bazı şeyler vardır ki görevlerimizin arasında yazılı değildir ancak mesleğimizin niteliği ve taşıdığımız sorumluluk duygusu bize ne yapmamız gerektiğini söyler. İşte bizim burada buluşmamızın sebebi bu kaygıyı gidermek ve güvenilir bir seçimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Elbette ki bu girişimi Millet İttifakında yer alan partilerimize üye olan avukatlar olarak başlattık. Ancak çalışmamız bu partiler ile sınırlı değildir. Başka partilere üye olan ya da hiçbir partiye üyeliği bulunmayan tüm meslektaşlarımız çalışmalarımızın doğal üyesidir. Bunun için tüm meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyor, bizimle bağlantı kurmalarını ve birlikte çalışmalarını istiyoruz.

"ÜYESİ OLDUĞUMUZ PARTİLERE OY DEVŞİRMEK İÇİN YAPMIYORUZ"

Hem Bursa kamuoyu hem de meslektaşlarımız şundan emin olmalı; hiçbirimiz üyesi olduğumuz partilere oy devşirmek için bu çalışmanın içinde değiliz. Tek amacımız, vatandaşlarımızın kullandığı oyların karşılık bulmasını gözetmek, adil ve güvenli bir seçime katkı sağlamaktır. Bu arada Millet İttifakına üye partilerimizin İl Başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyoruz. Bu çalışmamıza içtenlikle yaklaştılar ve çalışmalarımıza destek oldular, desteklerinin devam edeceğini de biliyoruz. Biraz önce belirttik, aramızda başka partilere üye olan ve hiçbir partiye üye olmayan meslektaşlarımız da bulunmaktadır. Hepimizin ortak noktası ise meslek örgütümüz olan Bursa Barosu’dur. Baromuz geçmiş yıllardan bu yana tüm seçimler için çalışmalarda bulunmuştur. Bu seçimlerde de çalışma yürütmektedir. 18 Nisan 2023 günü başlayacak eğitim çalışmalarına da hep birlikte katılacağız. Baromuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"HEDEF HER OKULDA BİR AVUKAT"

Değerli dostlar sonuç olarak bizler seçim günü sahada olacağız. Sandık başında görev yapan kişilerin yanı sıra vatandaşlarımızın da sorularına yanıt vereceğiz ve hukuksal destek sağlayacağız. Oy kullanma aşamasından oy sayımları tamamlanana kadar olan sürecin takipçisi olacağız. Bunun sağlanması için de hedefimiz her okulda bir avukat bulunmasıdır. Başlattığımız bu girişimin daha da büyümesini ve başka illerde görev yapan meslektaşlarımıza da ilham kaynağı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyoruz.”

Anka Haber Ajansı