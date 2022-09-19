Bursa'da Orman Yangını; 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa),(DHA)- BURSA'nın İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Derbent Mahallesi'nde ormanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı