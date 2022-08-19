Bursa'da Orman Yangını

Bursa'da Orman Yangını

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Osman SAK/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Orhaneli ilçesi İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nce 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa'da Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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