Bursa'da Orman Yangını, 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını, 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yalıntaş Mahallesi çıkışı Değirmen Yolu mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 7 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 aracın da katıldığı söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de katıldı. Yangın 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Bursa'da Orman Yangını, 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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