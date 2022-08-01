Bursa'da Otobüs Yangını; 40 Yolcu Tahliye Edildi

Yavuz YILMAZ- Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. 40 yolcu, tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Fidan, aracı yol kenarına çekerek, 40 yolcuyu tahliye etti. Fidan'ın yangın tüpüyle müdahalesine rağmen otobüs, alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Otobüs, hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı