Bursa'da Otobüs Yangını; 40 Yolcu Tahliye Edildi

Bursa'da Otobüs Yangını; 40 Yolcu Tahliye Edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Yavuz YILMAZ- Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. 40 yolcu, tahliye edilirken, alevler de itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, İnegöl'den İstanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Fidan, aracı yol kenarına çekerek, 40 yolcuyu tahliye etti. Fidan'ın yangın tüpüyle müdahalesine rağmen otobüs, alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Otobüs, hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Otobüs Yangını; 40 Yolcu Tahliye Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bayrampaşa'da Önce Laf Attı Sonra Nişanlısının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Bayrampaşa'da Önce Laf Attı Sonra Nişanlısının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Hasta Ziyaretine Giderken Kazada Ölen Kadın, Toprağa Verildi
Hasta Ziyaretine Giderken Kazada Ölen Kadın, Toprağa Verildi
112 Ambulansına Saldırı; 60'ıncı Kez Taşlamış
112 Ambulansına Saldırı; 60'ıncı Kez Taşlamış
Eşinin Rehin Aldığı Gülşen: Bir Kadın Cinayeti Daha Yaşanmasın
Eşinin Rehin Aldığı Gülşen: Bir Kadın Cinayeti Daha Yaşanmasın
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı
Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı
Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı
Gaziantep'te Lastiği Patlayan Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gaziantep'te Lastiği Patlayan Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı