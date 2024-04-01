Bursa'da Seçimin Galibi Chp Oldu

Bursa'da Seçimin Galibi Chp Oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa’da ilk kez büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP, yüzde 47.62 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, AKP’nin oyları ise yüzde 38.35’e düştü. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa’da ilk kez büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP, yüzde 47.62 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, AKP’nin oyları ise yüzde 38.35’e düştü. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut büyükşehir belediye başkanlıkları dışında kazandığı büyükşehirlerden biri de Bursa oldu. Bursa’da CHP, seçimlerden birinci parti olarak çıktı ve büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Bursa’da AKP yüzde 898 bin 292 oy almış ve yüzde 49.62 oy oranıyla Alinur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP ise yüz 851 bin 360 oy ve yüzde 47.03 almıştı. CHP’nin o dönem de adayı olan Mustafa Bozbey, seçimi 50 bin civarında bir oy farkıyla kaybetmişti.

CHP, 2019 seçimlerinde olduğu gibi bu kez de Mustafa Bozbey’i aday gösterdi. CHP, dün yapılan seçimlerde 860 bin 363 oy aldı ve oy oranını yüzde 47.62’ye yükseltti. AKP’nin oyları ise 693 bin 23’e düştü. AKP’nin oy oranı 38.35’te kaldı. AKP seçimde yüzde 10’dan fazla oy kaybetti. Bursa’da bu kez seçimi kazanan CHP’nin adayı Mustafa Bozbey oldu.

CHP İLÇE SAYISINI DA ARTIRDI

2019 seçimlerinde Bursa’da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer’i kazanan CHP, dün yapılan seçimlerde bu ilçeleri korurken buna Osmangazi ve Mustafakemalpaşa’yı da ekledi. Harmancık ilçesinde ise küçük bir oy farkıyla CHP’nin seçimi önde görünüyor.

CHP, AKP’nin 2019 seçimlerinde yüzde 50.16 ile kazandığı Bursa’nın merkez ilçesi Osmangazi’de belediye başkanlığını kazandı. CHP 2019’da yüzde 45.5 oy aldığı Osmangazi’de 46.36 oy alarak seçimin galibi oldu. Osmangazi’de AKP’nin oyları ise 37.8’e düştü.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ömer Günel: “Bu Seçimin Tek Kaybedeni ‘Şer İttifakı’dır. Kazanan Kuşadası Oldu”
Ömer Günel: “Bu Seçimin Tek Kaybedeni ‘Şer İttifakı’dır. Kazanan Kuşadası Oldu”
Gülistan Kılıç Koçyiğit: "Taşımalı Ve Kaçak Seçmen Getirerek Yeni Bir Kayyum Modeli Getirdiler"
Gülistan Kılıç Koçyiğit: "Taşımalı Ve Kaçak Seçmen Getirerek Yeni Bir Kayyum Modeli Getirdiler"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazanan Bozbey Çiftetelli Oynayarak Kutlama Yaptı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazanan Bozbey Çiftetelli Oynayarak Kutlama Yaptı
Ahmet Aras: "Önümüzde Yalansız, Talansız, Yağmasız Yarınlar Var"
Ahmet Aras: "Önümüzde Yalansız, Talansız, Yağmasız Yarınlar Var"
Chp Bilecik Milletvekili Tüzün’den Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na Tebrik Ziyareti
Chp Bilecik Milletvekili Tüzün’den Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na Tebrik Ziyareti
Mesut Ergin: “Türkiye Kazandı, Ayvalık Kazandı. Bu Zafer Hepimizin”
Mesut Ergin: “Türkiye Kazandı, Ayvalık Kazandı. Bu Zafer Hepimizin”
Meral Akşener: "Şüphesiz Ki Milletimiz En Esaslı Mesajını İktidara Verdi"
Meral Akşener: "Şüphesiz Ki Milletimiz En Esaslı Mesajını İktidara Verdi"
Mehmet Murat Çalık: "Beylikdüzü Kazanımlarından Asla Vazgeçmeyecek, Tam Yol İleri"
Mehmet Murat Çalık: "Beylikdüzü Kazanımlarından Asla Vazgeçmeyecek, Tam Yol İleri"