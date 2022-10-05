Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa kent merkezinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Hamdullah Yavuz (36) yönetimindeki 06 FN 8897 plakalı TIR'ın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü Yavuz, aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı yanan TIR, kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Küçükçekmece'de 14 Katlı Binada Yangın Çıktı; 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Küçükçekmece'de 14 Katlı Binada Yangın Çıktı; 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı
Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı
Bayrampaşa'da Park Halindeki Kamyonette Erkek Cesedi Bulundu
Bayrampaşa'da Park Halindeki Kamyonette Erkek Cesedi Bulundu
Parkta Köpek Tartışmasında Cam Şişe İle Boğazı Kesildi
Parkta Köpek Tartışmasında Cam Şişe İle Boğazı Kesildi
Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı
Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı