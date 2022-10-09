Bursa'da Silahlı Kavga Anı Kamerada; 1 Yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki alacak-verecek nedeniyle tabanca, balta ve sopanın kullanıldığı kavgada başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. (40) yaralandı. Kavga anı kameraya anbean yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cemil İ. (37), iddiaya göre yolda karşılaştığı Muhammed H.'den (40) 3 bin 700 dolar olan alacağını faiziyle birlikte 4 bin 300 dolar olarak geri istedi. Muhammed H., faiz vermeyeceğini söyleyince taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, balta ve tabancanın kullanıldığı kavga, kameralara saniye saniye yansıdı. Çevredekiler tarafları ayırmak için büyük çaba sarfetti. Yaşanan arbede sırasında başına tabanca kabzasıyla vurulan Muhammed H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed H., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın ardından kaçan Cemil İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı